В третьем квартале Tele2 продолжил наращивать прибыль и доходы от продаж

По итогам первых девяти месяцев этого года доход от продаж Tele2 Eesti составил 56,1 миллиона евро – это на 4% больше, чем в прошлом году. Коммерческая прибыль до уплаты налогов и начисления амортизации (EBITDA) выросла на 7% и достигла 13,5 миллиона евро, говорится в пресс-релизе.

Как рассказал исполнительный руководитель Tele2 Eesti Арго Виркебау, повышению доходности и оборота предприятия способствовали несколько факторов. ”Наши клиенты быстро оценили все преимущества, связанные с введением нового акта о роуминге. В результате использование услуг мобильной связи на наиболее популярных туристических направлениях в странах Европейского союза выросло почти в 60 раз, а объем потребления мобильного интернета в III квартале увеличился в 11 раз”, — сообщил Виркебау.

Такой резкий скачок востребованности услуг мобильной связи в роуминге свидетельствует о том, что наши соотечественники были уже давно готовы пользоваться ими во время зарубежных поездок, но делали этого из-за слишком высокой цены сервиса, считает Виркебау. По его словам, численность активных потребителей роуминг-услуг выросла вдвое за счет клиентов, которые раньше относились к пассивной группе.

”В третьем квартале Tele2 также приступил к оказанию услуг связи суперминистерству: четырем министерствам и подведомственным им структурам. Это один из самых крупных коммуникационных проектов в Эстонии, и он стал для Tele2 очень серьезным вызовом. Всего же выбор в пользу решений Tele2 сделали 36 государственных учреждений”, — отметил Виркебау.

”Мы прогнозируем успешное завершение года. Наши оптимистичные ожидания опираются на продолжающийся рост потребления услуг передачи данных и активность клиентов в роуминге. Растет популярность пакетов с крупными объемами интернета, быстро расширяется целевая группа клиентов, которые предпочитают пользоваться услугой передачи данных неограниченного объема”, — резюмировал исполнительный руководитель Tele2 Eesti.

Общая сумма инвестиций Tele2 за первые девять месяца этого года составила порядка 6 миллионов евро. В третьем квартале предприятие завершило очередной этап модернизации своей сети, в ходе которого были построены 434 новые базовые станции. Такой резерв позволяет увеличивать скорость и объем интернет-услуги в зависимости от возникающего спроса. Работы по развитию сети продолжаются — на очереди 112 действующих базовых станций, возможности которых будут расширены за счет добавления новых частотных диапазонов (второй и третий слой), что позволит повысить среднюю скорость интернета до 75 — 125 Мбит/с.