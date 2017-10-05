В третьем квартале фирма Lux Express перевезла пассажиров на 900 автобусов больше, чем годом ранее

Несмотря на плохое лето, в июне, июле и августе автобусами воспользовалось на 45 000 клиентов больше по сравнению с прошлым годом. Существенная часть этих пассажиров — туристы.

Всего за три месяца на внутренних маршрутах Lux Express было 358 924 пассажиров, что на 16% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает фирма посредством пресс-релиза.

По словам коммерческого руководителя Lux Express Мярта Сибрика, особенно позитивным стоит считать рост числа пассажиров на направлении Таллинн-Тарту, на котором, по сравнению с прошлым летом, удобными автобусами Lux Express воспользовалось на 12 000 клиентов больше. ”Как правило, активный сезон поездок в Тарту летом завершается, но в этом году в июле рост пассажиров на этом маршруте составил 20% по сравнению с прошлым годом. Мы благодарны нашим пассажирам за оказанное доверие”, — отметил Сибрик.

Востребованными внутренними маршрутами последних трех месяцев также были линии Курессааре-Таллинн, где рост числа пассажиров составил 8000 человек, и Пярну-Таллинн, где клиентов было на 10 000 человек было больше по сравнению с третьим кварталом прошлого года. ”Сааремаа и Пярну — бесспорно одни из любимых мест в летний период как у внутренних, так и внешних туристов. Например на пярнуском направлении пассажиропоток в июле был на 27% по сравнению с тем же периодом прошлого года”, — сказал Сибрик.

Также все больше пользуются автобусным транспортом на международных маршрутах. По оценке Сибрика, здесь важную роль играет и распространенный в мире образ Эстонии, как инновативной и безопасной северной страны с красивой природой. ”Это привлекает туристов, и мы все чаще видим в автобусах как на внутренних, так и на международных линиях туристов, например, из Азии”, — рассказывает Сибрик о растущем числе зарубежных туристов.

Коммерческий руководитель добавляет, что обратная связь от пассажиров, которая поступает как через водителей, так и через офис обслуживания клиентов, показывает причинами позитивного роста числа пассажиров продуманные маршруты и удобные автобусы Lux Express. ”На наших автобусах можно ехать в крупные города всех наших соседних стран и это хорошая альтернатива автомобилю. Также пассажирами хорошо принимаются наши удобные автобусы, где во время поездки можно посвятить время развлечению или же напротив работе”

Помимо обычного графика движения, этим летом Lux Express на популярных направлениях осуществлялись дополнительные отправления, чтобы все желающие могли удобно добраться в нужное место в нужное время. ”Например, на пярнуском направлении в самый активный летний период было сделано 154 дополнительных отправления и пассажиров в этот же период было на 20% больше, чем в прошлом году”, — описывает Мярт Сибрик выросшую летом популярность автобусного транспорта.