В трех уездах Эстонии продолжится покупка земли для строительства железной дороги

На сегодня достигнуты договоренности о приобретении земли с шестью собственниками недвижимости: с четырьмя в волости Кохила и с двумя в Харьюмаа, где земля покупается для строительства пассажирского терминала Юлемисте и депо обслуживания Юлемисте.

Государство планирует приобрести части 619 находящихся в частной собственности земельных участков — всего 565 гектаров земли. Планируется преимущественно покупать небольшие участки, но, если в результате у прежнего собственника остается слишком маленький и бесполезный сам по себе участок, такую часть государство также выкупит.

454 принадлежащих частным собственникам участка являются землей коммерческого назначения, которая используется в основном в сельском и лесном хозяйстве. 82 участка являются землей для жилищного строительства, преимущественно не имеющей построек. 28 участков являются землей под транспортные коммуникации, 25 землей производственного назначения, а остальные участки землей прочего назначения.