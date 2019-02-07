В трех уездах Эстонии продолжится покупка земли для строительства железной дороги

В первой половине этого года переговоры по приобретению необходимой для строительства Rail Baltica земли пройдут вХарьюмаа (волость Саку), Рапламаа (Рапла и волость Кехтна), а также в Пярнумаа (волость Пыхья-Пярнумаа). Во второй половине прошлого года стартовали переговоры в волости Кохила в Рапламаа. Переговоры со многими собственниками земли начнутся в следующем году, когда будет готов основной проект железной дороги.
На сегодня достигнуты договоренности о приобретении земли с шестью собственниками недвижимости: с четырьмя в волости Кохила и с двумя в Харьюмаа, где земля покупается для строительства пассажирского терминала Юлемисте и депо обслуживания Юлемисте.
Государство планирует приобрести части 619 находящихся в частной собственности земельных участков — всего 565 гектаров земли. Планируется преимущественно покупать небольшие участки, но, если в результате у прежнего собственника остается слишком маленький и бесполезный сам по себе участок, такую часть государство также выкупит.
454 принадлежащих частным собственникам участка являются землей коммерческого назначения, которая используется в основном в сельском и лесном хозяйстве. 82 участка являются землей для жилищного строительства, преимущественно не имеющей построек. 28 участков являются землей под транспортные коммуникации, 25 землей производственного назначения, а остальные участки землей прочего назначения.
По словам руководителя отдела земельной организации Земельного департамента Мерье Кринал, бюрократические процедуры государство, в основном, взяло на себя. ”Собственник земли получит извещение о том, что земельный участок желают приобрести в общественных интересах, вместе с соответствующим предложением. В общем случае весь процесс проходит между собственником и Земельным департаментом. Департамент занимается оценкой недвижимости, инвентаризацией леса, осуществляет действия в части земельной организации, а также при необходимости ведет переговоры с другими государственными учреждениями”, — пояснила Мерье Кринал.
При приобретении земли в случае договоренности собственнику выплачивается мотивационная плата, обычно составляющая 20% платы. Если стоимость участка составляет менее 5130 евро, выплачивается плата нижнего предела — 0,8 средней брутто-зарплаты (в настоящий момент 1026 евро). Если собственник требует возмещения в виде земли, ему предлагается обмен на принадлежащую государству недвижимость или земельная организация, т.е. изменение границ. В обоих случаях государство должно располагать в соответствующем регионе землей аналогичной ценности, которую можно предложить для обмена или проведения земельной организации. Если собственник осуществил сплошную рубку, обменять землю нельзя.