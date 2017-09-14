В торговом центре Ülemiste откроется представительский магазин Samsung

Уже в эту пятницу Samsung откроет в торговом центре Ülemiste в Таллинне новый магазин, который позволит перед покупкой ознакомиться с устройствами Samsung и получить профессиональную информацию о новейших гаджетах, сообщается в пресс-релизе.

Единственный официальный магазин Samsung в Эстонии, который до сих пор был временным и находился в атриуме торгового центра Ülemiste, переедет на новое место и будет располагаться по соседству прочими магазинами электроники. Посетители смогут лично испытать продукцию Samsung и пообщаться с опытными продавцами.

”В нашем новом магазине представлены все новейшие гаджеты — начиная с последних моделей смартфонов и заканчивая телевизорами, устройствами виртуальной реальности и умными часами, — сказал руководитель мобильного подразделения Samsung Антти Аасма. — Мы бы хотели, чтобы перед приобретением устройства Samsung покупатель смог вблизи посмотреть на него и испытать его, приняв мотивированное решение о покупке. Именно поэтому в нашем магазине устройства не находятся на закрытой витрине — потенциальный покупатель может испытать функционал любого из них”.

По случаю открытия магазина Samsung 15 сентября все товары на 20% дешевле. Кроме того, впервые в продажу в Эстонии поступит последняя модель смартфона Samsung Galaxy Note8, которому покупатели в других странах уже успели дать положительные оценки.

”Предварительные продажи Note8 в Эстонии оказались очень успешны, наши покупатели проявили высокий интерес к новому смартфону со стилусом, — прокомментировал Аасма. — Это побудило нас провести розыгрыш смартфона Note8 на открытии нашего нового магазина. Для участия в розыгрыше нужно просто прийти в день открытия к нам в магазин и сделать селфи на представленный в нем смартфон Note8. Уже вечером 14 сентября удача улыбнется одному из участников розыгрыша, которому мы и вручим новенький Note8”.

Официальное открытие магазина Samsung состоится в пятницу, 15 сентября, в 17:00, но для посетителей магазин откроется уже утром того же дня. Ведущей праздничного открытия магазина Samsung станет популярная певица Лаура Притс. Гостей открытия ждут сюрпризы! В дальнейшем с появлением на рынке новых продуктов Samsung ассортимент товаров в магазине будет обновляться.