В торговом центре Nautica открылся новый гипермаркет Rimi

Сегодня в районе таллиннского порта открылся торговый центр Nautica, на первом этаже которого расположен единственный в центре города гипермаркет Rimi. Магазин занимает площадь 2800 m², в его ассортименте входит 18 000 товаров, сказано в пресс-релизе.

”В обновленном Rimi акцент сделан на продуктовые товары, поскольку чаще всего нас посещают работающие поблизости люди — они приходят как за обедами, так и за продуктами домой, — рассказала руководитель по маркетингу и коммуникациям Rimi Андрия Арро. — Помимо местных жителей, продукты покупают также туристы, которые направляются в порт”.

”Rimi в торговом центре Nautica — это первый магазин с новым оформлением в скандинавском стиле. Интерьер магазина выглядит более просторно, просто и современно. По-другому расположены и ценники товаров — компактно и со вкусом. В Nautica Rimi используется самая современная и энергоэффективная техника — начиная с холодильников и заканчивая потолочными светильниками”, — рассказала Андрия Арро.

”Ассортимент Nautica Rimi порадует вегетарианцев — для них есть отдельные стенды, которые мы будем постоянно пополнять, — сказала Андрия Арро. — Помимо этого, любители экотоваров найдут свои любимые продукты в отделе Talu Toidab. В Nautica Rimi также есть возможность приобрести свежие булочки и другую выпечку”.