В торговом центре Mustikas прошли учения по эвакуации

Сегодня, 6 июня, в торговом центре Mustikas прошли плановые учения, в ходе которых отрабатывалась эвакуация работников арендных площадей в случае пожара.

По словам административного управляющего торгового центра Mustikas Марко Саарлайда, учения прошли по плану. ”В ходе учений по пожарной эвакуации мы проверяли соответствующие знания арендаторов и работников торгового центра, а также их готовность отреагировать в случае пожара. Кроме того, была проведена проверка своевременного срабатывания и функционирования систем пожарной безопасности”, — добавил Саарлайд.

Согласно сценарию-легенде, учебное задымление было произведено на втором этаже торгового центра. На ”пожар” отреагировала служба безопасности центра, был оповещен Центр экстренной помощи, а также была выполнена эвакуация всех посетителей и работников здания в соответствии с планом действий.

Эвакуационные учения осуществлены предприятием PriErka OÜ, специализирующимся на проведении противопожарных учений, а также на проверке и обслуживании систем пожарной безопасности.

В последний раз плановая проверка в рамках государственного надзора за пожарной безопасностью была проведена в торговом центре Mustikas в январе 2016 года. ​

С 2012 года торговый центр Mustikas принадлежит компании EfTEN Kinnisvarafond AS.