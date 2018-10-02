02.10.2018, 11:48

В ТОПе 500 влиятельных эстонских предпринимателей — пополнение из семи женщин. Кто они и чем богаты?

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rus.delfi.ee
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Tatjana Liksutova
Tatjana LiksutovaFoto: Tiit Blaat

В числе самых влиятельных предпринимателей Эстонии — 45 женщин. Семеро из них — впервые значатся в ТОПе Äripäev.


Завтра будет опубликован рейтинг женщин-предпринимателей по мнению Äripäev. Их имущество в общем составляет 770,7 миллионов евро. А значащихся в списке мужчин — 12,3 миллиарда.

1. Татьяна Ликсутова

Владелец международного концерна Transgroup Invest, вместе с Сергеем Глинкой. Деятельность концерна — в основном на территории РФ.

Читайте подробности в Äripäev.

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