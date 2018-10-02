В ТОПе 500 влиятельных эстонских предпринимателей — пополнение из семи женщин. Кто они и чем богаты?(5)
В числе самых влиятельных предпринимателей Эстонии — 45 женщин. Семеро из них — впервые значатся в ТОПе Äripäev.
В числе самых влиятельных предпринимателей Эстонии — 45 женщин. Семеро из них — впервые значатся в ТОПе Äripäev.
Завтра будет опубликован рейтинг женщин-предпринимателей по мнению Äripäev. Их имущество в общем составляет 770,7 миллионов евро. А значащихся в списке мужчин — 12,3 миллиарда.
1. Татьяна Ликсутова
Владелец международного концерна Transgroup Invest, вместе с Сергеем Глинкой. Деятельность концерна — в основном на территории РФ.
Читайте подробности в Äripäev.
Müügimeeskonna juht
LUNA GROUP (ARIKO RESERV OÜ)
Tähtaeg: 08.10.2018
Toiduosakonna juhataja
VETERINAAR- JA TOIDUAMET
Tähtaeg: 04.10.2018
Eluslooduseosakonna juhataja
KESKKONNAAGENTUUR
Tähtaeg: 04.10.2018
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