В ТОПе 500 влиятельных эстонских предпринимателей — пополнение из семи женщин. Кто они и чем богаты?



Завтра будет опубликован рейтинг женщин-предпринимателей по мнению Äripäev. Их имущество в общем составляет 770,7 миллионов евро. А значащихся в списке мужчин — 12,3 миллиарда.

1. Татьяна Ликсутова

Владелец международного концерна Transgroup Invest, вместе с Сергеем Глинкой. Деятельность концерна — в основном на территории РФ.

Читайте подробности в Äripäev.