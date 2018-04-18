В Тонди появятся новые жилые дома

На утверждение Таллинской городской управы вынесена детальная планировка, позволяющая в Тонди, в районе Кристийне, построить десять многоквартирных домов высотой до пяти наземных этажей с одним подземным, сообщает Раэпресс.

Речь идет о квартале между улицами Марси, Сыякооли, Самму и Сеэби. Планируемая территория — 2,41 га, на ней создаются три участка для застройки и один участок земли транспортного назначения.

Территория граничит с бывшим военным городком, признанным памятником архитектуры, и участком, на котором находятся признанные памятником строительного искусства конюшни бывшего военного городка. Доступ на планируемую территорию возможен с улиц Марси, Сыякооли и Самму.