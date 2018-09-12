В Тонди построят еще три новых многоквартирных дома

”Со строительством многоквартирных домов Kristiine City мы вместе с разработчиком создаем в районе совершенно новую жилую среду, где людям будет приятно находиться в своих домах, — отметил член правления Nordecon AS Андо Воогма. — В случае Pro Kapital речь идет с требовательным и осведомленным клиентом, и для такого профессионального разработчика нам очень приятно строить качественные дома”.

Речь идет о третьем этапе домов Kristina, строящихся в самом сердце Kristiine City. На первом этапе Nordecon построило 3 многоквартирных дома суммарно с 92 квартирами. На втором этапе строится 4 многоквартирных дома со 124 квартирами, из которых 2 дома уже сданы в эксплуатацию. На третьем, последнем этапе застройки недвижимости домами Kristina будет построено на улице Самму 3 квартирных дома с 92 квартирами, сдать которые планируется в конце 2019 года. Nordecon AS начнет строительные работы сразу после заключения договора строительства.