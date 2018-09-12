В Тонди построят еще три новых многоквартирных дома

Nordecon AS и предприятие OÜ Marsi Elu, входящее в концерн AS Pro Kapital Grupp, подписали договор, согласно которому Nordecon построит в районе разработки Kristiine City на улице Самму три многоквартирных дома и полуподземную парковку. Стоимость договора строительства составляет приблизительно 8 млн евро, к цене добавляется налог с оборота, значится в пресс-релизе.
”Со строительством многоквартирных домов Kristiine City мы вместе с разработчиком создаем в районе совершенно новую жилую среду, где людям будет приятно находиться в своих домах, — отметил член правления Nordecon AS Андо Воогма. — В случае Pro Kapital речь идет с требовательным и осведомленным клиентом, и для такого профессионального разработчика нам очень приятно строить качественные дома”.
Речь идет о третьем этапе домов Kristina, строящихся в самом сердце Kristiine City. На первом этапе Nordecon построило 3 многоквартирных дома суммарно с 92 квартирами. На втором этапе строится 4 многоквартирных дома со 124 квартирами, из которых 2 дома уже сданы в эксплуатацию. На третьем, последнем этапе застройки недвижимости домами Kristina будет построено на улице Самму 3 квартирных дома с 92 квартирами, сдать которые планируется в конце 2019 года. Nordecon AS начнет строительные работы сразу после заключения договора строительства.
Kristiine City — это новая здоровая жилая среда, разрабатываемая концерном Pro Kapital в городском районе Кристийне с учетом ценностей XXI века: зеленая, экологичная и энергосберегающая. В Kristiine City создаются дома с умной планировкой пространства, стильным дизайном и современной внешностью, где можно наслаждаться зеленью и уединением, но вместе с этим имеется возможность удобного транспортного сообщения с центром города и другими городскими районами. Наряду с новыми домами мы пробуждаем к жизни старые ценные исторические здания, построенные в начале XX века.