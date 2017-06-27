В точке обоюдных интересов

EstateGuru – единственная международная краудфандинговая платформа, работающая в трех странах и своими бизнес-займами способствующая реализации проектов недвижимости в Латвии, Эстонии и Литве.

ЕstateGuru – это уникальный финансовый продукт, объединивший интересы инвесторов и лиц, которым требуются средства для реализации проектов недвижимости. Первым гарантируется высокий уровень доходности – в среднем 12,48% в год, вторым – возможность дать старт новым и перспективным объектам. Свои свободные финансовые средства через EstateGuru уже инвестировали свыше 7 000 частных и юридических лиц из 39 стран мира, а объем предоставленных ими средств превысил 23.5 млн евро.

Идея EstateGuru родилась в Эстонии пару лет назад, и у ее истоков стоял Марек Пяртель (Marek Pärtel). Бизнесмен, имеющий 15-летний опыт работы на рынке недвижимости, в силу своей профессии неоднократно сталкивался с примерами проволочек с финансированием банками новых проектов. Иногда застройщики и вовсе получали отказ в получении кредитов лишь на том основании, что у потенциального заемщика недоставало какой-то бумажки или не хватало времени ее подготовить. И это несмотря на явную коммерческую привлекательность и перспективность самих проектов.

Вот чтобы исключить подобные ситуации и создать определенную альтернативу банковскому финансированию, чтобы ускорить процесс получения необходимых финансовых средств, Марек Пяртель и его партнеры и разработали интернет-площадку EstateGuru. Она стала местом взаимовыгодного соприкосновения интересов как тех, кому финансирование необходимо для начала работ с недвижимостью, так и тех, кто желает вложить свои средства в надежные проекты и за счет этого получить хороший доход. Рынок оперативно оценил этот продукт по достоинству. Если в первый год объем выданных EstateGuru займов составил 2 млн евро, то к исходу второго года достиг 12 млн евро. Сейчас он превышает 23.5 млн евро. И тенденция роста сохраняется: интернет-площадка estateguru.co расширяет географию своей деятельности.

По какому же принципу работает EstateGuru? Лицо, обладающее проектом недвижимости и которому для его осуществления требуются финансовые средства, присылает все его параметры. Оценивается ликвидность залога,

потенциал проекта, реалистичность бизнес плана и также кредитная история заемщика и референции. Весь процесс рассмотрения запроса происходит быстро, так как наша команда состоит из экспертов с разных областях недвижимости. Мы более реалистично смотрим на всю картину проекта, чем либо это делают традиционные кредитные учреждения которым важен в основном только денежный поток и цифры в Excel таблице. Если потенциал задуманного объекта оценивается как высокий, то с владельцем оговариваются условия предоставления ему займа и проект с подробным описанием выставляется на сайт www.estateguru.co . Здесь с ним уже непосредственно знакомятся инвесторы.

На платформе EstateGuru сейчас зарегистрировано свыше 7 000 персон, инвестировавших и готовых вкладывать свободные средства начиная от 50 евро. Среди них есть и такие, кто вложил 1 000 000 евро. В профиле каждого представленного на сайте инвестиционного объекта четко прописываются необходимая сумма займа, срок ее возврата и ожидаемый процентный показатель отдачи. Каждый из авторизованных пользователей-инвесторов самостоятельно решает, какой проект ему финансировать.

Срок сбора необходимых средств на реализуемые при помощи EstateGuru проекты бывает разным, но не слишком долгим: от рекордных двух часов до десяти дней.

Подчеркнем, что EstateGuru финансирует не только девелоперские проекты, но и разные предпринимательские идеи в виде краткосрочных бизнес-займов. Однако и в рамках такого сотрудничества на недвижимое имущество заемщика накладывается ипотека. Это служит дополнительной гарантией для инвесторов: EstateGuru никогда не фигурирует в претендентах на залоговый объект, ипотека накладывается лишь в пользу тех, кто дал денег.

Обеспечивая максимальные гарантии своим клиентам, краудфандинговая компания никогда не дает заемщикам деньги в объеме, превышающем 75% от рыночной стоимости предложенного в залог объекта. Это, если речь идет о квартире в престижном месте, которую на собранные деньги нужно отремонтировать и затем оперативно продать. Чаще финансирование ведется в объеме 50-60% от рыночной цены, что полностью исключает финансовые потери со стороны инвесторов в случае возможного падения цен. Анализ реализованных проектов показывает, что средний показатель выделенных инвесторами EstateGuru денег немного недотягивает до 59% от рыночной стоимости залогового объекта.

Среднестатистический, по договорам, срок возврата предоставленных нашей краудфандинговой кампании кредитов составляет 16 месяцев. Однако на практике заемщики часто рассчитываются в течение 8 месяцев, поскольку им предоставляется возможность досрочного погашения займов без никаких штрафов. Предпочтение более коротких сроков возврата объясняется тем, что предпринимателям важно начать реализовывать проект, а позже они обычно перекредитовываются в классических банках или у частных инвесторов по более низким процентным ставкам.

Особого упоминания заслуживает и тот факт, что в отличие от классических банков EstateGuru финансирует покупку и развитие земельных участков. Объем возможного кредитования в таком случае – до 60% от рыночной стоимости участка. Еще одна услуга включает перекредитование недвижимости, обремененной другой ипотекой.

За время работы и вплоть до начала нынешнего лета EstateGuru было профинансировано 144 проектов. Абсолютно все заемщики исполняют свои обязательства, и нет ни одного случая потери инвестированного капитала. Свои финансы EstateGuru предоставили почти 7 000 инвесторов из 39 стран, в том числе таких как Эстония, Латвия, Литва, Англия, Швеция, Финляндия, Голландия, Германия и Норвегия.

Больше о возможностях инвестирования и о получении финансирования проектов Вы можете найти на домашней странице www.estateguru.co.