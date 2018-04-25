В течение недели толок ”Сделаем!” для владельцев паспорта участника поездка на поезде — в два раза дешевле

Руководитель дня толок ”Сделаем!”, член правления Эстонского фонда природы Тармо Тюйр сказал, что более дешевый проезд на поезде поспособствует успешному проведению дня толок. ”В течение недели толок по Эстонии более активно будут передвигаться тысячи людей, добирающихся на толоки и обратно домой. Так как ехать на толоку на поезде особенно приятно, в два раза более дешевый билет, несомненно, побудит большее количество людей выйти из дома и принять участие в толоках”, — убежден Тюйр. Он добавил, что именно сейчас самое время выбрать на сайте толок подходящее для себя мероприятие, и записаться в список участников толок по адресу www.teemeara.ee, а также продумать план того, как можно будет наиболее удобно добраться до толоки и затем вернуться домой.

С 28 апреля до 5 мая участники дня толок ”Сделаем!”, предъявив свой паспорт участника толоки и удостоверяющий личность документ, смогут ездить на всех линиях Elron по льготному билету, дающему скидку 50%. Данная скидка действует на всех линиях Elron по всей Эстонии, как на обычных, так и на экспресс-поездах. Льготный билет можно будет купить только в поезде, и за один раз можно использовать только одну скидку.

Elron поддерживает организацию дней толок ”Сделаем!” уже четвертый год подряд.

Паспорт участника толоки является уникальным свидетельством, выдаваемым командой дня толок ”Сделаем!”, который подтверждает участие его владельца в дне толок ”Сделаем!” в различных местах Эстонии. Паспорт участника толоки позволяет воспользоваться специальными предложениями партнеров дня толок. Инструкции по ходатайству о получении паспорта участника толоки и специальные предложения партнеров можно найти здесь: www.teemeara.ee/pass.