В течение недели толок ”Сделаем!” для владельцев паспорта участника поездка на поезде — в два раза дешевле

Elron предлагает участникам толок ”Сделаем!” в день проведения толоки поездку на поезде за полцены. С 28 апреля до 5 мая при предъявлении паспорта участника толоки и удостоверяющего личность документа, на всех линиях Elron (как на обычных, так и на экспресс-поездах) можно будет ездить по более дешевому билету. Льготные билеты участника толоки можно будет купить только в поезде.
”Elron высоко ценит вклад участников толок, и в этом году мы снова предлагаем им возможность воспользоваться более дешевым билетом”, — сказал председатель правления Elron Олле Тишлер.
”Деятельность участников толок, несомненно, заслуживает благодарности, так как чистая жизненная среда и экологичный образ мышления создают как для нас, так и для наших потомков, более высокое качество жизни. Мы всячески одобряем это ценное начинание, и оглядываясь назад, мы можем с радостью признать, что из года в год безвредный для окружающей среды поезд используется для поездок на толоки все больше — в прошлом году данным видом транспорта воспользовались 316 участников толок”, — добавил Олле Тишлер.