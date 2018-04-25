25.04.2018, 10:20

В течение недели толок ”Сделаем!” для владельцев паспорта участника поездка на поезде — в два раза дешевле

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rus.delfi.ee
EST 3
Rongisõit Pärnu, Tootsi
Foto on illustreeriv.Foto: Taavi Sepp

Elron предлагает участникам толок ”Сделаем!” в день проведения толоки поездку на поезде за полцены. С 28 апреля до 5 мая при предъявлении паспорта участника толоки и удостоверяющего личность документа, на всех линиях Elron (как на обычных, так и на экспресс-поездах) можно будет ездить по более дешевому билету. Льготные билеты участника толоки можно будет купить только в поезде.

”Elron высоко ценит вклад участников толок, и в этом году мы снова предлагаем им возможность воспользоваться более дешевым билетом”, — сказал председатель правления Elron Олле Тишлер.

”Деятельность участников толок, несомненно, заслуживает благодарности, так как чистая жизненная среда и экологичный образ мышления создают как для нас, так и для наших потомков, более высокое качество жизни. Мы всячески одобряем это ценное начинание, и оглядываясь назад, мы можем с радостью признать, что из года в год безвредный для окружающей среды поезд используется для поездок на толоки все больше — в прошлом году данным видом транспорта воспользовались 316 участников толок”, — добавил Олле Тишлер.

Руководитель дня толок ”Сделаем!”, член правления Эстонского фонда природы Тармо Тюйр сказал, что более дешевый проезд на поезде поспособствует успешному проведению дня толок. ”В течение недели толок по Эстонии более активно будут передвигаться тысячи людей, добирающихся на толоки и обратно домой. Так как ехать на толоку на поезде особенно приятно, в два раза более дешевый билет, несомненно, побудит большее количество людей выйти из дома и принять участие в толоках”, — убежден Тюйр. Он добавил, что именно сейчас самое время выбрать на сайте толок подходящее для себя мероприятие, и записаться в список участников толок по адресу www.teemeara.ee, а также продумать план того, как можно будет наиболее удобно добраться до толоки и затем вернуться домой.

ТОП

С 28 апреля до 5 мая участники дня толок ”Сделаем!”, предъявив свой паспорт участника толоки и удостоверяющий личность документ, смогут ездить на всех линиях Elron по льготному билету, дающему скидку 50%. Данная скидка действует на всех линиях Elron по всей Эстонии, как на обычных, так и на экспресс-поездах. Льготный билет можно будет купить только в поезде, и за один раз можно использовать только одну скидку.

Elron поддерживает организацию дней толок ”Сделаем!” уже четвертый год подряд.

Паспорт участника толоки является уникальным свидетельством, выдаваемым командой дня толок ”Сделаем!”, который подтверждает участие его владельца в дне толок ”Сделаем!” в различных местах Эстонии. Паспорт участника толоки позволяет воспользоваться специальными предложениями партнеров дня толок. Инструкции по ходатайству о получении паспорта участника толоки и специальные предложения партнеров можно найти здесь: www.teemeara.ee/pass.

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