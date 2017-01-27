В Тартуском или Вильяндиском уездах может появиться завод по рафинированию древесины

Согласно предварительному анализу, завод по рафинированию древесины, который будет способствовать увеличению темпов экономического роста в Эстонии и привлечет 1 миллиард евро инвестиций, будет целесообразно построить в Тартуском или Вильяндиском уезде, в водоразделе реки Эмайыги.

Для окончательного выбора расположения завода, в том числе для оценки рисков влияния на окружающую среду, разработчики проекта будут ходатайствовать о специальной государственной планировке.

По словам члена правления Est-For Invest Маргуса Кохава, связанная с проектом команда рассматривала несколько мест для постройки завода в разных районах Эстонии.

В число предпосылок для места строительства завода входят земельный участок площадью 100 гектар, расположение в центре региона сырья (березы, сосны или ели), наличие действующей сети шоссейных и железных дорог для доставки сырья из Эстонии, Латвии, Литвы, пресноводный ресурс не далее чем 5-10 км, позволяющий экологически чистое хозяйствование, и местная квалифицированная рабочая сила. Основным исключающим критерием стало наличие жилых и общественных построек и природоохранных зон.

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”Согласно предварительному анализу, который был проведен за последние недель, выяснилось, что в Эстонии существует только три места с достаточными пресноводными ресурсами — низовья реки Пярну, Суур-Эмайыги и бассейн реки Нарва. Потребность производственного процесса планируемого завода в пресной воде, согласно прогнозу, составляет до 0,85 м3/в секунду. Необходимую массу воды поблизости от участков с необходимым сырьем может обеспечить только Суур-Эмайыги”, — пояснил Кохава.

Поскольку в низовьях реки Пярну и в бассейне реки Нарвы транспортное сообщение и сырье находятся на более удаленном расстоянии, то выбор был сделан в сделан в пользу Суур-Эмайыги.

В понедельник, 30 января, девелопер проекта Est-For Invest представит Министерству финансов ходатайство об необходимости инициировать процесс государственной спецпланировки возможных мест постройки завода в водоразделе реки Суур-Эмайги. В случае позитивного решения соответствующее постановление может быть инициировано правительством ЭР.

По словам члена правления Est-For Invest Ааду Полла, проектная группа убеждена в том, что данный завод имеет большое значение для государства и поэтому государственная спецпланировка могла бы стать наиболее подходящим типом планировки, чтобы интересы и общественности, и девелопера были учтены.

Полли добавил, что проектная команда не исключает того, что на каком-то этапе инициаторы идеи должны будут пойти на компромисс в своих критериях выбора и расширить параметры выбора, в тоже время это может значительно повлиять на осуществимость проекта.

Хотя первичный анализ говорит в пользу бассейна реки Суур-Эмайыги, по словам Полли, инициаторы проекта благодарны многим местным самоуправлениям за их позитивное отношение к идее возможного строительства производственного объекта Est-For Invest на их территории.

”Мы надеемся, что в Эстонии будут ценить предприятия, создающие рабочие места с использованием передовых и экологически чистых технологий, хотя в прошлом существовали предрассудки в данных областях”, — добавил Полли.

Будет дана оценка и проведен анализ потенциального воздействия от создания завода на окружающую среду региона реки Суур-Эмайыги. В результате процесса будет найдено подходящее место и будут выработаны методы смягчения возможных последствий. Анализ будет проведен в плотном сотрудничестве с различными эстонскими государственными структурами и признанными экспертами, а также экологическими ассоциациями.

”До того как будет принято решение об осуществлении инвестиции, инвесторы убедятся в том, что создание планируемого завода по рафинированию древесины осуществляется в соответствие со всеми требованиями в области защиты окружающей среды. Наша цель — в ходе прозрачного сотрудничества с учеными и экологическими ассоциациями взвесить все плюсы и минусы, а также найти решения проблемных моментов в соответствии с требованиями в области защиты окружающей среды”, — добавил Полли.

Подобные заводы создаются и других странах в Северной и Центральной Европе на берегах еще более маленьких рек с более плотной застройкой.

”Принимая в расчет действующие в Европе требования в области защиты окружающей среды, схожую культуру и ожидания общественности, создание подобного завода возможно и в Эстонии. Инвесторы дали проектной группе задание найти ответ на вопрос, как создать завод по рафинированию древесины таким образом, чтобы это удовлетворило все заинтересованные стороны в Эстонии”, — говорит он.

Предпосылкой для создания планирующегося завода является то, что строительство, технологии и эксплуатация соответствовали бы современным требованиям в области защиты окружающей среды, были бы использованы наилучшие доступные технологии (НДТ), а также соответствовали бы потребностям экономики Эстонии и общества.

При создании завода появится позитивное влияние на сектор лесного хозяйства региона и экономику Эстонии в целом, завод позволит экспортировать материалы в 4 -5 раз дороже по сравнению со стоимостью сырья, которое сейчас вывозится в Северные страны. В качестве сырья ориентировочно использовалось бы около 3 миллионов кубометров бумажной древесины и древесной щепы в год, которые сейчас вывозятся из Эстонии. Проект не приведет к увеличению вырубки леса.

Страной происхождения продукции должна стать, в основном, Эстония, а при необходимости — также Латвия и Литва. Планируемые производственные мощности составят около 700 000 тонн в год.

Это был бы уникальный завод по рафинированию древесины нового поколения в Эстонии, где из возобновляемого сырья производилась бы экологическо-чистая продукция, в т. ч. целлюлoза и гемицеллюлoза для различнoй биoпрoдукции, a тaкже ”зеленая” энергия. Согласно первоначальному прогнозу, завод должен начать работу в 2022 году.