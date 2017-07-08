08.07.2017, 17:20

В Тампере вновь сорвали джек-пот в лотерее – выигрыш составил почти 50 миллионов


rus.DELFI.lv
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FOTO: KRISTO NURMIS

В пятницу вечером 07.07. в лотерее Eurojackpot разыгрывался главный приз суммой 46,5 миллионов евро, который пришелся в итоге на Тампере. Это уже второй в этому году главный выигрыш, который достается жителям этого города. Всего главный приз доставался финнам 12 раз, передает Yle.

В прошлый раз жителям Тампере повезло в апреле этого года, когда им достался самый крупный приз за всю историю лотереи Eurojackpot, без малого девяносто миллионов евро.

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