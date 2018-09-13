В Таллинскую городскую кассу за восемь месяцев поступило 456,7 млн евро

Налоговые поступления составили 299,6 миллиона евро (68,5% годового объема), в том числе отчисления от подоходного налога с физического лица — 276,7 миллиона евро (69,2%) и местные налоги — 8,8 миллиона евро (74,6%). Земельный налог составил 14,1 миллиона евро (54,8%).

Хозяйственная деятельность городских учреждений принесла в городскую казну 54,3 миллиона евро (71,4% годового объема), прочие доходы составили 1414,1 тысячи евро (79,1%). От государства и из иностранных источников поступило 94,5 миллиона евро (76,5% запланированного на год). Инвестиционная деятельность принесла Таллинну 6,9 миллиона евро (68,6% от запланированного на год).

Выплаты за восемь месяцев произведены на сумму 442,7 миллиона евро (61,6% годовой суммы), в том числе на административную деятельность — 378,8 миллиона евро (66,9% ), выплаты на инвестирование — на сумму 45,6 миллиона евро (34,2%) и выплаты по финансированию в виде основных взносов по кредитам и капитальной ренте — 8,4 миллиона евро.

Остаток свободных средств городской казны на конец августа составил 72,4 миллиона евро.