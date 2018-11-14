14.11.2018, 10:00

В Таллинскую городскую кассу за десять месяцев поступили 572 миллиона евро

 (3)
rus.delfi.ee
EST
Tallinna vaated
фото иллюстративноеFoto: Tiit Blaat

За 10 месяцев 2018 года в городскую кассу поступили 572 миллиона евро, что составляет 83,7% от запланированного на год без учета финансирования, сообщает Раэпресс.

Налоговые поступления составили 384,8 миллиона евро (86,3% годового объема), в том числе отчисления от подоходного налога с физического лица — 347,3 миллиона евро (85,3%) и местные налоги — 11 миллионов евро (79,1%). Земельный налог составил 26,5 миллиона евро (100,7%).

Хозяйственная деятельность городских учреждений принесла в городскую казну 66,5 миллиона евро (83% годового объема), прочие доходы составили около 1,85 миллиона евро (99,2%). От государства и из иностранных источников поступили 111,5 миллиона евро (77,4% запланированного на год). Инвестиционная деятельность принесла Таллинну 7,5 миллиона евро (64% от запланированного на год).

Выплаты за десять месяцев произведены на сумму 559,1 миллиона евро (72,9% годовой суммы), в том числе на административную деятельность — 469,3 миллиона евро (78,5% ), выплаты на инвестирование — на сумму 65 миллионов евро (46,3%) и выплаты по финансированию в виде основных взносов по кредитам и капитальной ренте — 14,8 миллиона евро.

Остаток свободных средств городской казны на конец сентября составил 71,4 миллиона евро.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Полицейская операция в Тарту: один подозреваемый задержан. Разыскиваются автоугонщики с литовскими номерами!

14.11.2018
Полиция просит: если кто-то заметит в Тарту или в окрестностях подозрительный легковой автомобиль с литовскими номерами — незамедлительно сообщите об этом по номеру 112!
Подробнее


Официально: Имре Соояэр и Андрей Коробейник пойдут на выборы по списку Центристской партии

14.11.2018
Сегодня покинувшие Партию реформ Имре Соояэр и Андрей Коробейник сообщили о своих дальнейших планах. Они будут баллотироваться на выборах в Рийгикогу по спискам Центристской партии.
Подробнее



-40% Esprit Meeste käekell ES106861001
182,70 €
109,62 €
-30% Meeste käekell Police ESQUIRE PL.14765JS/04M
129,- €
90,30 €
-30% Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
153,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100031
139,- €
97,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
334,80 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
90,30 €


TS Laevad может начать сокращать одних работников, чтобы поднять зарплаты другим

14.11.2018
В конце октября организатор паромного сообщения в Вяйнамери TS Laevad OÜ сообщил, что для того, чтобы поднять зарплаты матросам, в качестве одно из вариантов можно уменьшить количество механиков, пишет Saarte Hääl.
Подробнее



Спа для детей: как отдохнуть всей семьей в Литве

14.11.2018
По данным статистики, дети проводят перед экраном мобильных устройств, телевизоров или видеоигр около шести часов в день. В ответ на пугающую статистику стали развиваться новые отрасли велнес-индустрии, которые предлагают детям возможность отвлечься от планшетов и телефонов и насладиться отдыхом и спа-процедурами вместе с родителями.
Подробнее

Адвокат советует: на ком кредит, того и жилье? Как не остаться у разбитого корыта

14.11.2018
В истории отношений Кристьяна и Трийну (имена изменены) нет ничего необычного: они познакомились в студенческие годы через общих знакомых. Во время очередной встречи молодой человек набрался смелости и предложил девушке сходить с ним в кино. Трийну согласилась.
Подробнее