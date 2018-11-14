В Таллинскую городскую кассу за десять месяцев поступили 572 миллиона евро

Налоговые поступления составили 384,8 миллиона евро (86,3% годового объема), в том числе отчисления от подоходного налога с физического лица — 347,3 миллиона евро (85,3%) и местные налоги — 11 миллионов евро (79,1%). Земельный налог составил 26,5 миллиона евро (100,7%).

Хозяйственная деятельность городских учреждений принесла в городскую казну 66,5 миллиона евро (83% годового объема), прочие доходы составили около 1,85 миллиона евро (99,2%). От государства и из иностранных источников поступили 111,5 миллиона евро (77,4% запланированного на год). Инвестиционная деятельность принесла Таллинну 7,5 миллиона евро (64% от запланированного на год).

Выплаты за десять месяцев произведены на сумму 559,1 миллиона евро (72,9% годовой суммы), в том числе на административную деятельность — 469,3 миллиона евро (78,5% ), выплаты на инвестирование — на сумму 65 миллионов евро (46,3%) и выплаты по финансированию в виде основных взносов по кредитам и капитальной ренте — 14,8 миллиона евро.

Остаток свободных средств городской казны на конец сентября составил 71,4 миллиона евро.