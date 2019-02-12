В Таллиннскую городскую кассу за январь поступили 66,1 миллиона евро

Налоговые поступления составили 40,6 миллиона евро (8,5% годового объема), в том числе отчисления от подоходного налога с физического лица — 39,3 миллиона евро (9%) и местные налоги — 1,3 миллионов евро (10,4%).

Хозяйственная деятельность городских учреждений принесла в городскую казну 7,5 миллиона евро (9,1% годового объема), прочие доходы составили 259,6 тысячи евро (14,8%). От государства и из иностранных источников поступили 17,7 миллиона евро (11,7% запланированного на год).

Выплаты за первый месяц года произведены на сумму 69 миллионов евро (9,1% годовой суммы), в том числе на административную деятельность — 61,4 миллиона евро ( 9,9% ), выплаты на инвестирование — на сумму 7,6 миллиона евро (6,1%) и выплаты по финансированию в виде основных взносов по кредитам и капитальной ренте — 56,1 тысячи евро.

Остаток свободных средств городской казны на конец сентября составил 48,3 миллиона евро.