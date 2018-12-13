В Таллиннскую городскую кассу за одиннадцать месяцев поступили 624,7 млн евро

Налоговые поступления составили 420,9 миллиона евро (94,4% годового объема), в том числе отчисления от подоходного налога с физического лица — 382,3 миллиона евро (93,9%) и местные налоги — 12 миллионов евро (98,2%). Земельный налог составил 26,6 миллиона евро (101,1%).

Хозяйственная деятельность городских учреждений принесла в городскую казну 74,9 миллиона евро (93,5% годового объема), прочие доходы составили 2 миллиона евро (107,6%). От государства и из иностранных источников поступили 119,2 миллиона евро (82,8% запланированного на год). Инвестиционная деятельность принесла Таллинну 7,6 миллиона евро (65,3% от запланированного на год).

Выплаты за одиннадцать месяцев произведены на сумму 618,3 миллиона евро (80,6% годовой суммы), в том числе на административную деятельность — 518,4 миллиона евро (86,7% ), выплаты на инвестирование — на сумму 74,5 миллиона евро (53%) и выплаты по финансированию в виде основных взносов по кредитам и капитальной ренте — 25,5 миллиона евро.

Остаток свободных средств городской казны на конец сентября составил 64,8 миллиона евро.