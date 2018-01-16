В таллиннском Rimi сломался холодильник. Уничтожено продуктов на 24 000 евро

В центре Nautica, что открылся недавно, в гипермаркете Rimi ночью произошла масштабная поломка морозильной установки, в результате чего испортилась еда на 24 000 евро, передает Kasulik.

Поломка коснулась морозильных установок, входящих в единую систему CO2.

Пресс-секретарь Rimi Катрин Батс рассказала, что ввиду поломки весь товар пришлось изъять.

”Поскольку это страховой случай, мы должны его передать переработчику мусора. В данный момент уничтожено свежей еды уже более чем на пару десятков тысяч евро”, — поведала Батс.

Несмотря на поломку, магазин открыт. ”В данный момент чистим холодильники, потом надо будет привести их в порядок и заказать новой еды”, — поведала Батс.