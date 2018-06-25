25.06.2018, 08:30

В Таллиннском порту начинаются работы по реконструкции и расширению D-терминала

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rus.delfi.ee
EST
Parkimine sadamas
Foto: Andres Putting

В понедельник, 25 июня, начинаются работы по реконструкции и расширению D-терминала Таллиннского порта. В связи с этим маршруты передвижения пассажиров в терминале будут изменены.

С 25 июня пассажиры, отправляющиеся в Хельсинки, будут проходить на суда тем же путем, что и пассажиры стокгольмской линии. Обратите внимание, что в результате изменится и чуть удлинится маршрут следования пассажиров, прибывающих из Стокгольма и Хельсинки.

Пассажиров просят быть внимательнее, следовать указателям, установленными в терминале и запланировать достаточный запас времени перед посадкой на судно. При необходимости всегда можно обратиться за помощью к работникам Tallink или терминала.

12 июня AS Tallinna Sadam и строительный концерн Nordecon AS подписали договор о реконструкции и расширении здания D-терминала, расположенного в порту Ванасадам (Vanasadam) по адресу Лоотси 13/4. Проект предусматривает увеличение площади здания терминала с нынешних 7000 м2 до 16 000 м2.

В обновленном D-терминале появятся просторные и удобные залы ожидания для пассажиров, будет существенно увеличено и количество сидений. В терминале также будет больше места для кафе и торговых площадей. Отличной новостью для родителей станет появление детской площадки, а для самых требовательных пассажиров — обособленной зоны lounge.

Обновленный D-терминал будет готов летом 2020 года.

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