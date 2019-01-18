В Таллинне выступит техно-дизайнер из рейтинга самых влиятельных женщин Forbes — создатель куртки, принимающей SMS

”Инкубатор креативной экономики создал экспериментальную платформу для исследования направления Fashion Tech и его внедрения в традиционные дизайнерские области. В результате наши дизайнеры смогут быть на шаг впереди трендов, предлагая решения и для узких потребительских групп, и для массовой продукции. Наш инкубатор призывает дизайнеров и предпринимателей думать в направлении смарт-решений как для нишевых областей, так и для массового потребления”, — говорит Ану Лыхмус, исполнительный директор Таллиннского инкубатора креативной экономики.

Выступление Лизы Ланг в Таллинне будет называться ”Как бизнес может применить Fashion Tech в своих решениях”. Она расскажет об эволюции технологий в моде, о революционных некогда изобретениях, которые сегодня доступны каждому, а также о трендах и будущем ”носибельных” технологий. Согласитесь, сложно представить нашу жизнь без застежек-молний, а ведь когда-то и они были революционным решением.

Встреча с Лизой Ланг пройдет 22 января с 16:30 до 18:00 на 2 этаже Таллиннского инкубатора креативной экономики по адресу Веэренни, 24. Для участия необходима предварительная регистрация на странице Инкубатора.

25 января Лиза Ланг выступит в Тарту на конференции sTARTUp Day 2019, где расскажет о дигитализации моды.