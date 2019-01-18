В Таллинне выступит техно-дизайнер из рейтинга самых влиятельных женщин Forbes — создатель куртки, принимающей SMS

22 января в Таллиннском инкубаторе креативной экономики выступит визионер в области моды и технологий из Германии Лиза Ланг — создатель одежды, которая реагирует на текстовые сообщения. Журнал Forbes включил ее в Европейский рейтинг Топ-50 Самых влиятельных женщин в области технологий. Ланг расскажет о том, почему бизнесмены уже сейчас делают ставку на техно-креатив, сообщается в пресс-релизе.
”Fashion Tech” — сочетание моды и технологий — это новейшая бизнес-тенденция, быстро захватывающая позиции. Один из ее двигателей Лиза Ланг (Lisa Lang) в 2014 году основала бренд ElektroCouture, который работает, среди прочего, со светодиодами и использует их в куртках, вечерних платьях и украшениях.
Одежда из коллекций Ланг может реагировать на текстовые сообщения: например, если вы отправите куртке команду ”rainbow”, то светодиодные лампочки начнут переливаться всеми цветами радуги. В 2017 году марка ElektroCouture создала вдохновленное модой 1920-х и стилем Марлен Дитрих светящееся платье для мирового гиганта Swarovski, украшенное двумя тысячами кристаллов и 150 LED-лампочками. Сейчас Лиза Ланг — исполнительный директор и со-основатель компании ThePowerHouse, занимающейся консультированием и тестированием в области Fashion Tech, Wearable Technologies, интернета вещей, индустрии 4.0 и производства смарт-текстиля.
”Инкубатор креативной экономики создал экспериментальную платформу для исследования направления Fashion Tech и его внедрения в традиционные дизайнерские области. В результате наши дизайнеры смогут быть на шаг впереди трендов, предлагая решения и для узких потребительских групп, и для массовой продукции. Наш инкубатор призывает дизайнеров и предпринимателей думать в направлении смарт-решений как для нишевых областей, так и для массового потребления”, — говорит Ану Лыхмус, исполнительный директор Таллиннского инкубатора креативной экономики.
Выступление Лизы Ланг в Таллинне будет называться ”Как бизнес может применить Fashion Tech в своих решениях”. Она расскажет об эволюции технологий в моде, о революционных некогда изобретениях, которые сегодня доступны каждому, а также о трендах и будущем ”носибельных” технологий. Согласитесь, сложно представить нашу жизнь без застежек-молний, а ведь когда-то и они были революционным решением.