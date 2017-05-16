В Таллинне впервые отметят Европейский день парков

24 мая в Таллинне впервые будет отмечаться Европейский день парков. Он будет проводиться в рамках XXXII Месячника охраны природы Эстонии. Департамент окружающей среды Таллинна организует тематические мероприятия в парках Хирве, Левенру и Равила. В программе учебные экскурсии, открытие информационных табличек и вечер для всей семьи.

В 2017 году темой Месячника охраны природы будет ”Эстония — Европе, Европа — Эстонии”. Особое внимание будет обращено на то, что дает Эстонии и ее природе принадлежность к Европейскому Союзу и наоборот. В Таллинне проводится 10 мероприятий Месячника, которые организуют Таллиннский Департамент окружающей среды, Таллиннский Ботанический сад, Таллиннский зоосад и районные управы.

Европейский день парков проводится в Таллинне впервые. Его цель — обратить внимание жителей города на небольшие парки, которые, несмотря на свои скромные размеры, богаты различными видами растений и представляют интерес как исторические объекты. Как в этом году, так и в дальнейшем День парков станет частью деятельности Департамента окружающей среды столицы по повышению экологической осведомленности горожан.

День парков стартует в парке Хирве в 11 часов у кафе ”Каламбуури” (Тоомпуйестеэ, 8). При поддержке Центра инвестиций в окружающую среду в парке были установлены информационный стенд и таблички, отмечающие 30 редких деревьев. Будет представлена брошюра (на эстонском и английском языках) об истории и растительном мире парка, состоится учебная экскурсию по парку (на эстонском языке).

В 14 часов под руководством опытного гида Мартина Сууроя состоится учебная экскурсия по парку Левенру (Мустамяэ теэ, 59а), в ходе которой можно будет больше узнать об истории и природных особенностях парков летних усадеб, которые сохранились в районе Кристийне. Участники экскурсии получат буклеты о парке Левенру. Хотя экскурсия будет на эстонском языке, но буклеты имеются также и на русском языке. Сбор у скульптуры Льва на входе в парк.

Завершится День парков семейным праздником в парке Равила в Нымме (ул.Равила, 13), который начнется в 18 часов. В программе праздника различные мероприятия по экологическому образованию и охране природы, которые будут интересны и взрослым, и детям. Их будут проводить представители Таллиннского Департамента окружающей среды, Ныммеского дома природы, Центра депозитной тары и Центра государственных лесов. В тематических палатках можно будет поучаствовать в викторинах, смастерить поделки из подручных материалов, узнать о судьбе использованной упаковки и принять участие в обсуждении вопросов охраны окружающей среды, а также познакомиться с уникальными растениями этого парка. Завершится праздник концертом известного певца Иво Линна в сопровождении музыканта Антти Каммисте.

Все мероприятия Дня парков бесплатны. На мероприятия советуем приходить пешком, на велосипеде или общественным транспортом. Для участия в учебных экскурсиях в парках Хирве и Левенру необходимо зарегистрироваться на странице http://www.tallinn.ee/Parkide-paev или по телефону 640 4765.