В Таллинне упрощается порядок субсидирования квартирных товариществ

Порядок рассмотрения ходатайств, назначения и выплаты квартирным товариществам Таллинна субсидий на обучение, проведение экспертиз и озеленение упрощен и ускорен, передает Раэпресс.

Сокращен перечень субсидий, что делает информацию о них теперь доступной в одном и том же месте, упрощен порядок ходатайствования, установлены единые сроки рассмотрения ходатайств, приоритет отдается теперь проведению всего процесса в электронной среде, как наиболее экономной для всех сторон процесса, рассказала вице-мэр Таллинна Эха Вырк.

Все субсидии, предоставляемые Таллинским департаментом городского имущества, сведены теперь в единый правовой акт, установлены единые правила их предоставления. Новинкой станет субсидия на проведение строительно-технической экспертизы балконов и навесов.

Всего в бюджете на эти цели выделены нынче 98 тысяч евро.