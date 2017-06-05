В Таллинне стремительно растет число случаев использования фальшивых купюр

Эстонские власти выявляют все больше случаев использования поддельных денежных банкнот: в мае в Таллинне и Харьюмаа был выявлен 61 такой инцидент, что в два раза больше, чем в том же месяце прошлого года.

Об этом в понедельник, 5 июня, сообщила Пыхьяская окружная прокуратура, отметив, что с наступлением лета у преступников появляется больше возможностей распространять фальшивые купюры, поскольку население активнее приобретает товар за наличные на рынках и мероприятиях на открытом воздухе, пишет rus.err.ee.

24 мая полиция задержала в Таллинне 17-летнего молодого человека, который подозревается в распространении фальшивых денег. У властей есть основания полагать, что подобную схему он реализовал не менее 10 раз.

По словам руководителя службы расследования уголовных преступлений Пыхьяской префектуры Юхан Оясоо, в Эстонии чаще всего встречаются поддельные купюры именно номиналом в 50 евро.