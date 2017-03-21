Сегодня в Таллинне состоится закладка краеугольного камня детского сада "Веэризе".

Торжественная церемония назначена на полдень с участием вице-мэра Михаила Кылварта и старейшины Хааберсти Марека Юогенсона.

В садике будет 140 мест (6 групп). Стоимость строительства — почти 2,3 миллиона евро, к чему еще надо будет добавить стоимость кухонного и прочего инвентаря.

Финансирование обеспечивает город. Комплекс включает также игровые площадки. Участок имеет 8750 кв.м. Детсад должен быть готов в сентябре.