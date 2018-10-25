В Таллинне соберутся ведущие европейские эксперты в области энергоэффективных зданий

По словам организатора и руководителя отдела по зеленым технологиям Научного парка Tehnopol Рагмара Саксинга, уже с 2020 года все новые дома должны будут отвечать требованиям почти нулевого энергопотребления.

”Если сегодня мы находимся в ситуации, когда треть энергии, используемой в Эстонии, расходуется непосредственно на здания, то в ближайшие годы интерес к энергоэффективным и умным решениям значительно возрастет как среди девелоперов и управляющих недвижимостью, так и среди владельцев своих домов. Помимо этого мы хотим, чтобы помещение было теплым и светлым, воздух — свежим, а расходы на потребление — низкими. Уже сегодня на рынке существует огромное количество инновационных продуктов и услуг, которые помогают сделать жилые и коммерческие помещения более комфортными, но в то же время снижая расходы на их содержание”, — пояснил Саксинг.

В числе докладчиков министр предпринимательства и информационных технологий Эстонии Рене Таммист, руководитель Velux Baltic Дмитрий Асташонокс, эксперт по энергоэффективности (EPC) Лив Ранди Линдсеф, доктор наук в области домов с почти нулевым энергопотреблением Францеско Реда, руководитель Thinnect Юрго Преден и другие.

На конференцию приглашаются девелоперы недвижимости, предприниматели, местные власти, архитекторы, приверженцы зеленых технологий, а также все, кому интересны перспективы будущего зданий. Билеты доступны на портале Piletilevi.

Конференция организована Научным парком Tehnopol в сотрудничестве с международными партнерами проекта Effect4Buildings.