29.12.2017, 12:20

В Таллинне с нового года возрастет прибавка к пенсии. Ознакомьтесь и с другими льготами

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rus.delfi.ee
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KäedFoto: Argo Ingver

100 евро вместо прежних 76,70 составит с нового года прибавка, выплачиваемая Таллином столичным жителям-пенсионерам.

"Мне представляется, что это достойный подарок города своим пожилым жителям в связи со столетием Эстонской Республики", — сказал вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер.

Прибавка к пенсии выплачивается пенсионерам по возрасту и нетрудоспособности, а также взрослым получателям пенсий по потере кормильца и народной, при условии, что пенсионер по меньшей мере на 1 января года получения прибавки занесен в Регистр народонаселения как житель Таллинна и в Регистр пенсионного обеспечения.

Ходатайства можно подавать в течение двух месяцев — того, на который приходится день рождения, и предшествующий ему. Нельзя ходатайствовать о доплате в год выхода на пенсию. Ходатайство подается только первичное.

Это не единственная льгота таллинским пенсионерам. Они могу купить со скидкой очки, лекарства, получить компьютерную помощь. Более подробная информация о льготах здесь.

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