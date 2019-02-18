В Таллинне прошел русскоязычный Baltic Business Forum
16 февраля в гостинице Olümpia прошел русскоязычный бизнес-форум Baltic Business Forum. Среди гостей были предприниматели из Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии и России.
16 февраля в гостинице Olümpia прошел русскоязычный бизнес-форум Baltic Business Forum. Среди гостей были предприниматели из Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии и России.
На сцене выступили бизнес-эксперты и практики: владельцы миллионных компаний. Главным спикером конференции стал премьер-министр Эстонии Юри Ратас.
По словам организатора форума Руслана Гогина, это важный шаг для русскоговорящих предпринимателей Эстонии. Впервые в Эстонии была проведена столь масштабная русскоязычная бизнес-конференция.
Задача форума — популяризация бизнеса в Эстонии и форум эту задачу выполнил: участники получили знания, новые знакомства и партнерства, сообщает Гогин.
Следующий форум пройдет в ноябре 2019 года, где главным спикером выступит финский предприниматель Петер Вестербака (Rovio, Angry Birds, туннель Finest).
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