В Таллинне прошел русскоязычный Baltic Business Forum

На сцене выступили бизнес-эксперты и практики: владельцы миллионных компаний. Главным спикером конференции стал премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

По словам организатора форума Руслана Гогина, это важный шаг для русскоговорящих предпринимателей Эстонии. Впервые в Эстонии была проведена столь масштабная русскоязычная бизнес-конференция.

Задача форума — популяризация бизнеса в Эстонии и форум эту задачу выполнил: участники получили знания, новые знакомства и партнерства, сообщает Гогин.

Следующий форум пройдет в ноябре 2019 года, где главным спикером выступит финский предприниматель Петер Вестербака (Rovio, Angry Birds, туннель Finest).