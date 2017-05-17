В Таллинне пройдет Первый экономический форум

25 мая 2017 г. состоится первый Таллиннский экономический форум на русском языке. Мероприятие пройдёт в кинотеатре Apollo (A.H.Tammsaare tee 104a, Taллинн) с 08.45 до 17.00, значится в пресс-релизе.

Цель мероприятия — обсудить, что сегодня происходит в налоговой политике страны, дать высказаться как предпринимателям, которые непосредственно на своих фирмах ощущают повышение налоговой нагрузки, так и ответственным за налоговые реформы людям. Новые налоговые изменения породили много недовольства в предпринимательской среде, и об этом открыто будут говорить на форуме.

Подробная программа мероприятия здесь: rup.ee/forum2017

На форуме выступят: министр финансов Эстонии Свен Сестер, и.о. мэра Таллинна Таави Аас, Яанус Вярк — руководитель отдела контроля Налогово-таможенного департамента, Дмитрий Егоров — вице-канцлер Министерства финансов. Марис Лаури как экономист и представитель Партии реформ считает, что правительство дало множество обещаний, которые теперь не в состоянии выполнить. С ней согласен и Марко Удрас из Торгово-промышленной палаты, который охарактеризовал настроения предпринимателей сегодня, как ”крайне негативные”. Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина расскажет о том, какая опасность скрывается в ситуации, когда зарплаты работников растут стремительными темпами, а прибыли предприятий падают уже третий год подряд. Об оптимизации налогов и новшествах, связанных с автоматическим обменом информацией о зарубежных финансовых счетах, расскажет Леонид Агеев из Larssen Capital LLC. Марина Каас из Ассоциации малых и средних предприятий даст совет всем, кто рискнёт просить финансовую поддержку из различных фондов. Известный уже на просторах Эстонии питерский маркетолог Валентин Савченко будет говорить на тему, которая актуальна во все времена, — как сегодня продавать?

В дискуссии предпринимателей примут участие Вадим Лютов, Лариса Шабунова, Андрей Коробейник, Роман Хенсон, Андрей Грицков. А представители ведущих банков страны будут обсуждать, могут ли и на каких условиях сегодня предприятия получать кредиты.

На форуме соберутся около 200 человек русскоговорящих предпринимателей страны!