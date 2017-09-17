В Таллинне прибавится свыше 130 000 м2 офисных площадей, цены на аренду застыли

”Масштабы новых вступающих в строй офисных площадей достаточно велики для того, чтобы в будущем году застопорить рост цен на аренду”, — подтвердил оценщик коммерческой недвижимости Pindi Kinnisvara Эгон Энула, сказано в обзоре рынка недвижимости Pindi Kinnisvara.

Еще в 2016 году на рынке появилось более 100 000 м2 офисных площадей, что стало самым большим объемом за последние 5–6 лет. В 2017 году по прогнозам добавится еще 80 000 м2 новых офисных площадей, и целый ряд запланированных зданий также будет введен в строй только в будущем году.

”В 2017 и 2018 году на рынке офисных помещений появятся новые большие проекты. Таким образом, те застройщики, проекты которых вступили в строй в 2016 году и в первой половине 2017 года, сделают все от них зависящее, чтобы добиться их максимальной заполняемости до ввода в эксплуатацию новых площадей”, — сказал Энула.

По его словам, по-прежнему наибольшим спросом пользуются расположенные в центре Таллинна и в прилегающих к нему ближайших районах офисные площади A-класса. ”Поскольку в центре Таллинна появился целый ряд новых больших офисных зданий A-класса и в 2018 году дополнительно добавятся площади того же класса, то исходя из этого предложение уже частично превысило спрос. В результате цены на аренду стабилизировались, и, учитывая также объемы вступающих в строй в 2017 и 2018 году офисных площадей, в ближайшей перспективе тенденции роста цен на аренду не предвидится”, — сказал Энула.