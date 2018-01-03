03.01.2018, 18:40

В Таллинне появятся новые лечебные центры

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rus.delfi.ee
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В Таллинне появятся новые лечебные центры
Фото: Альберт Труувяэрт

Вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер заявил о горячей поддержке намерения государства выделить еще 28 миллионов евро на инвестиции в создание медицинских центров в зонах, где их до сих пор нет. Конкурс проектов на получение субсидий из этой суммы предполагается в феврале.

В первом туре бюджет инвестиционной помощи государства составлял почти 85,1 миллиона евро. Поддержаны были 55 проектов. В ходе этого тура финансирование получили медицинские центры первичного уровня в Пирита, Кесклинна, Мустамяэ, Ласнамяэ, два центра в Нымме и два в Пыхья-Таллинне.

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Перед Таллинном, подчеркнул Мёльдер, стоит задача резкого улучшения доступности медицинской помощи, важным шагом на пути к чему является создание медицинских центров во всех районах столицы.

Совсем скоро в строй вступит первый такой современный центр в Мустамяэ — с отделением восстановительной медицины, имеющим плавательный бассейн, с помещениями для семейных врачей и специалистов, аптекой, магазином ортопедических изделий, кафе.

В новых центрах будут работать также физиотерапевты, акушерки, сестры по оказанию помощи на дому и другие специалисты, в зависимости от потребности.

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