11.01.2018, 11:50

В Таллинне повысится плата за место в детсаду

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rus.delfi.ee
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Lasteaias
фото иллюстративноеFoto: Tanel Meos

В этом году в Таллинне плата за место в детском саду повысится на четыре евро. Таким образом, если в прошлом году она составляла 57 евро, то в новом — 61. В детсадах с бассейном — 67 евро.

По Закону о дошкольных учреждениях, часть платы, которую вносит родитель, может составлять до 20% от минимальной зарплаты. В Таллинне плата за место равна сумме, составляющей 12,2% от минимальной зарплаты; в детсадах с бассейном этот показатель равен 13,4% соответственно.

В этом году минимальная заработная плата — 500 евро. С сентября 2017 года питание для таллиннских детсадовцев бесплатно.

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