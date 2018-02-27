В Таллинне построят колесо обозрения. Где, когда, и почем будет билет?

Фонд развития предпринимательства принял решение поддержать суммой в 1,44 евро основание парка аттракционов Super Skypark. В нем будет построено и колесо обозрения.

Оно, значится в пресс-релизе, откроется в октябре и будет расположено в районе Таллиннского аэропорта. Основатели надеются, что уже на следующий после открытия год количество посетителей перевалит за 300 000, из которых примерно 15% будут гостями столицы.

1,44 миллиона евро, выделяемые в качестве пособия на строительство, составляют 45% от общей стоимости проекта колеса. Кроме того, предприниматель из своих средств намерен основать крупнейший в Эстонии — 6 000 квадратных метров — парк развлечений для всей семьи. Там будет городок для лазания, 4D кино, научный центр и батуты. Колесо обозрения, которое установят на крыше здания, будет уникальной для Европы планировки. С высоты 120 м откроется панорама Таллинна.

Цену на билеты обещают приемлемую: ниже 10 евро. Поездка будет длиться 12-15 минут, в течение которых можно будет совершить несколько кругов.