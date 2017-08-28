В Таллинне построили крупнейший многофункциональный парк

В таллиннском районе Хааберсти на территории 1,3 га создан уникальный круглогодичный Aurora Park, предназначенный для посетителей всех возрастов. Парк построен на базе частного капитала фирмой Endover Kinnisvara, значится в пресс-релизе.

Aurora Park — это мультифункциональная парковая зона с продуманным озеленением и многочисленными объектами. Идеальный баланс между открытым пространством и зонами уединения. В парке предусмотрены: территория для пикников и жарки на гриле, пешеходные дорожки, уютные места для отдыха и чтения, площадка для выгула домашних животных, безопасные детские площадки для малышей, качели, горки, лазалки, а также баскетбольная площадка, футбольное поле и скейтпарк. Зимой здесь будут действовать: каток, хоккейная площадка и саночная горка.

Aurora Park — первый такой проект по развитию жилой недвижимости в Эстонии.

”Стратегическая концепция Endover Kinnisvara предполагает создание жилых комплексов, которые естественно вписываются в окружающий их район и предлагают жильцам различные дополнительные ценности. А поскольку дома Aurora Parkизначально предназначались для людей и семей, ведущих активный образ жизни, мы решили расширить жилую территорию за счет большой дворово-парковой зоны, где нашлось бы занятие всем — детям, молодежи, взрослым людям всех возрастов и домашним животным. Сегодня эти блага — и жилье, и благоустроенная окружающая среда — доступны всем желающим по весьма приемлемым ценам, которые значительно ниже средних цен на аналогичное новое жилье в Таллинне”, — сообщил член правленияEndover Kinnisvara Роберт Лауд.

Последние годы заметно повысилась популярность таллиннских окраин. И Хааберсти, где завершается строительство гигантской транспортной развязки, с его прекрасно развитой инфраструктурой, близостью озера и природы — один из самых привлекательных районов для тех, кто ищет себе жилье.

Aurora Park находится в таллиннском районе Хааберсти (Астангу, 19), в непосредственной близости от озера Харку.

По итогам голосования на портале недвижимости City24 (апрель-май 2016) проектAurora Park был признан лучшей жилой новостройкой года в Эстонии. Всего в конкурсе принимали участие 42 проекта. Среди достоинств Aurora Park участники опроса выделили комплексное решение жилой среды, близость озера и великолепный вид из окон.

Общая сумма инвестиций в объект составила 14 млн. евро.