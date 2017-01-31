31.01.2017, 15:05

В Таллинне планируют построить магазин IKEA

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Foto: JENS-ULRICH KOCH, AFP

Строительство магазина IKEA в Риге планируется начать в мае 2017 года, а для покупателей он откроет двери уже в конце августа 2018 года. После открытия магазина в Латвии предприятие планирует открыть магазин в Эстонии.

Управлять торговым центром будет компания Paul Mason Properties, заключив договор о франшизе с фирмой Inter IKEA Systems BV.

"После открытия магазина в Латвии мы планируем двигаться и в Эстонию. Пока рано говорить, когда конкретно это может произойти", - заявил глава компании Paul Mason Properties Сигурдур Палмассон. По его словам, магазин IKEA будет расположен в Таллинне, сообщает LETA.

Строительство магазина IKEA в Риге планируется начать в мае 2017 года, а для покупателей он откроет двери уже в конце августа 2018 года

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