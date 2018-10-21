21.10.2018, 13:49

В Таллинне отопление подорожает, зато в Тарту и Кохтла-Ярве подешевеет

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rus.delfi.ee
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В Таллинне отопление подорожает, зато в Тарту и Кохтла-Ярве подешевеет
Foto: Madis Veltman

В новом отопительном сезоне жители Таллинна должны будут платить за центральное отопление на 10 процентов больше. Для жителей Пярну цена не изменится, а для жителей Тарту и Кохтла-Ярве отопление даже подешевеет.

Различие в ценах по регионам, производители тепла объясняют тем, что каждое предприятие использует разные виды сырья, пишет rus.err.ee со ссылкой на радионовости ERR.

Как сообщалось ранее, в связи с повышением с октября цен на отопление, клиенты предприятия Utillitas Tallinn должны будут платить за теплоснабжение в среднем на 10 процентов больше, чем прежде. Хотя изначально прогнозировалось, что стоимость отопления повысится примерно на 5-7 процентов, в реальности рост цен будет более ощутимым.

Tallinn Hockey weekend
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