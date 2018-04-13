В Таллинне открывается крупнейшее в Эстонии представительство Telia

В понедельник, 16 апреля, в торговом центре Kristiine откроется обновленное представительство Telia, которое станет крупнейшем в Эстонии представительством телекоммуникационного предприятия.

В честь открытия с 12 часов понедельника в представительстве начнется развлекательная программа, в которую входят игры, концерты, розыгрыши призов. Выступят известные эстонские артисты, а ведущей праздника станет телеведущая Лийна Рандпере.

Все желающие смогут познакомиться с одним из самых продвинутых роботов-андроидов в мире — роботом Пеппером, который обычно приветствует посетителей в главном офисе Telia. Гостям будут предложены угощение и смузи, они смогут принять участие в SMS-игре.

Кроме того, в воздушных шарах, украшающих представительство, будет спрятано около 500 больших и маленьких призов, которые в этот день найдут своих обладателей.

В 12:00 и в 13:00 выступит очаровательная певица Lepatriin, а вечером — в 17:30 и в 18:30 можно будет послушать игру акустического трио Даниэля Леви.

Среди всех, кто сделает покупку в день открытия, будет разыгран дрон стоимостью 600 евро. В этот день на многие товары здесь будут действовать скидки.