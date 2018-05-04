В Таллинне открылся пивной бар с наибольшим выбором крафтового бочкового пива

Хорошо знакомый для любителей вручную изготавливаемого пива таллиннский пивной магазин Uba ja Humala прошел обновление, в ходе которого складские помещения магазина были перестроены в пивной бар. В уютном и современном пивном баре с 20 кранами теперь предлагается наибольший выбор крафтового бочкового пива в Эстонии.
В Эстонии до сих пор не было пивного бара, подобного Taproom — в баре 19 кранов с широким выбором вручную изготавливаемого пива как из Эстонии, так и из других стран. Следуя принципу разумного потребления алкоголя, еще один кран в баре подает фильтрованную воду, чтобы у всех посетителей была возможность освежить свои вкусовые восприятия, чтобы вечер с пивом гурме длился бы больше.
По словам одного из основателей Taproom и члена правления Союза малых пивоваров Эстонии Яаниса Таммела, выбор пива в Taproom будет меняться и из барных кранов будут течь напитки разных стилей и вкусов. Так, например, весенняя тенденция — это кислое пиво и напитки IPA (пейл-эль) в стиле Новой Англии, но по причине еще прохладной погоды можно также попробовать и приятные сорта темного пива.