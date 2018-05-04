04.05.2018, 09:58

В Таллинне открылся пивной бар с наибольшим выбором крафтового бочкового пива

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rus.delfi.ee
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В Таллинне открылся пивной бар с наибольшим выбором крафтового бочкового пива
Uba ja Humal Taproom

Хорошо знакомый для любителей вручную изготавливаемого пива таллиннский пивной магазин Uba ja Humala прошел обновление, в ходе которого складские помещения магазина были перестроены в пивной бар. В уютном и современном пивном баре с 20 кранами теперь предлагается наибольший выбор крафтового бочкового пива в Эстонии.

В Эстонии до сих пор не было пивного бара, подобного Taproom — в баре 19 кранов с широким выбором вручную изготавливаемого пива как из Эстонии, так и из других стран. Следуя принципу разумного потребления алкоголя, еще один кран в баре подает фильтрованную воду, чтобы у всех посетителей была возможность освежить свои вкусовые восприятия, чтобы вечер с пивом гурме длился бы больше.

По словам одного из основателей Taproom и члена правления Союза малых пивоваров Эстонии Яаниса Таммела, выбор пива в Taproom будет меняться и из барных кранов будут течь напитки разных стилей и вкусов. Так, например, весенняя тенденция — это кислое пиво и напитки IPA (пейл-эль) в стиле Новой Англии, но по причине еще прохладной погоды можно также попробовать и приятные сорта темного пива.

По словам Таммела, одна из целей нового бара — предложить на пробу разные вкусы, и первая задача пивной культуры и заключается в дегустации, а не в том, чтобы ”набраться”. ”Благодаря разным интересным вкусам от малых производителей, Эстония стала достойной пивной страной, которая заметна как раз с точки зрения особенных вкусов. Надеемся, что однажды мы со своей пивной и винной культурой достигнем понимания на уровне государства того, что люди сами могут делать выбор, а потребители, в свою очередь, начнут больше искать именно вкусовых ощущений, а не большего объема по дешевой цене”.

Для гостей бара пивной выбор отражается на двух экранах, где под номером крана отображается производитель, название пива, стиль, крепость, объем подачи и цена. Настоящие ценители пива смогут найти ту же информацию и в приложении Untappd, а также отследить актуальный выбор пива в Taproom.

ТОП

В Taproom можно также приобрести на месте и бутилированное пиво, которое можно выбрать среди 400 сортов, представленных в магазине, среди которых есть и сидры. Посетителей обслуживают знатоки своей сферы, поэтому на месте стоит смело спрашивать совета и просить маленькую порцию пива из кранов на пробу, если нет уверенности в выборе.

Начиная с апреля в Taproom можно приобрести и комплекты пивных вкусов, которые содержат по четыре разных сорта пива небольшого объема. Так у желающих появилась возможность попробовать новые различные вкусы малыми порциями и пройти быстрое пивное обучение по разным стилям пива. Taproom можно посетить в Таллинне по адресу Võrgu 3.

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