В Таллинне открылся пивной бар с наибольшим выбором крафтового бочкового пива

По словам Таммела, одна из целей нового бара — предложить на пробу разные вкусы, и первая задача пивной культуры и заключается в дегустации, а не в том, чтобы ”набраться”. ”Благодаря разным интересным вкусам от малых производителей, Эстония стала достойной пивной страной, которая заметна как раз с точки зрения особенных вкусов. Надеемся, что однажды мы со своей пивной и винной культурой достигнем понимания на уровне государства того, что люди сами могут делать выбор, а потребители, в свою очередь, начнут больше искать именно вкусовых ощущений, а не большего объема по дешевой цене”.

Для гостей бара пивной выбор отражается на двух экранах, где под номером крана отображается производитель, название пива, стиль, крепость, объем подачи и цена. Настоящие ценители пива смогут найти ту же информацию и в приложении Untappd, а также отследить актуальный выбор пива в Taproom.

В Taproom можно также приобрести на месте и бутилированное пиво, которое можно выбрать среди 400 сортов, представленных в магазине, среди которых есть и сидры. Посетителей обслуживают знатоки своей сферы, поэтому на месте стоит смело спрашивать совета и просить маленькую порцию пива из кранов на пробу, если нет уверенности в выборе.

Начиная с апреля в Taproom можно приобрести и комплекты пивных вкусов, которые содержат по четыре разных сорта пива небольшого объема. Так у желающих появилась возможность попробовать новые различные вкусы малыми порциями и пройти быстрое пивное обучение по разным стилям пива. Taproom можно посетить в Таллинне по адресу Võrgu 3.