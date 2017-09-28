В Таллинне открылась крупнейшая в Эстонии станция заправки сжатым газом

На заправочной станции, которая находится в Таллинне на улице Гаази, заправляться топливом могут не только легковые и грузовые автомобили, но и городские автобусы, сообщает Eesti Gaas.

”Заправка по адресу Гаази, 5 оборудована тремя колонками, что означает, что одновременно сжатым газом можно заправить шесть автомобилей или автобусов”, — сказал член правления Eesti Gaas Рауль Котов.

Это крупнейшая заправочная станция сжатым газом в Эстонии. ”До сих пор в Таллинне практически не было возможностей для заправки сжатым газом грузовых автомобилей, поскольку отсутствовала возможность найти достаточно площади для маневров. На заправочной станции Гаази, 5, можно быстро и удобно заправить даже седельный тягач длиной до 18 метров”, — добавил Котов, описывая особенности новой станции.

Подобно заправочной станции, недавно открытой в Пярну на улице Сави, заправка на Гаази расположена рядом с автобусной фирмой, которой ежедневно требуется сжатый газ в больших количествах.

”Основным клиентом в Таллинне является автобусный парк MRP Linna Liinid, с которым мы заключили долгосрочный договор о сотрудничестве. В Пярну также заправочная станция находится на одной территории с автобусным парком SEBE, который выпускает на улицы летней столицы целых 18 автобусов, ездящих на сжатом газе, — прокомментировал Котов. — В то же время мы приглашаем всех владельцев автомобилей, работающих на сжатом газе, пользоваться услугами наших станций”.

Объемы продаж сжатого газа ежеквартально растут. Это чистое топливо, которое обходится в два раза дешевле бензина.

К концу года Eesti Gaas планирует открыть еще одну новую заправочную станцию в Таллинне на перекрестке улиц Техника и Пилле, где уже сейчас ведутся строительные работы. ”В общей сложности у нас восемь заправочных станций в четырех городах, мы продолжим активно расширять сеть заправок и в следующем году”, — заверил Котов.