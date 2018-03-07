В Таллинне обсудили, во сколько обойдется России и Европе "Северный поток-2"

Почему "Северный поток-2" может обойтись дороже, чем принято считать, почему будущий газ не стоит заранее считать дешевым и как этот проект может повредить окружающей среде прямо и опосредованно? Эти и другие вопросы обсуждались в Таллинне 6 марта в эстонском фонде "Голоса России" в ходе дискуссии под названием "Реальная стоимость "Северного потока-2" для Евросоюза и России".

Во сколько обойдется новый газопровод?

Новый проект дорого обойдется "Газпрому", заявил на встрече эксперт по газовому рынку Восточной Европы, основатель и директор консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. Со ссылкой на официальные цифры российской газовой компании Корчемкин подсчитал, что общая стоимость "Северного потока-2" с учетом инфраструктуры, необходимой на российской территории, составит свыше 40 миллиардов евро.

Европейские участники проекта профинансируют только 9 миллиардов из этой суммы. Цифра в 9 миллиардов часто фигурирует в прессе как конечная стоимость газопровода, но эта сумма покрывает расходы только на строительство подводной части по дну Балтийского моря, заметил Корчемкин. Основную же долю в 31 миллиард евро "Газпром" будет вынужден платить из собственного кармана, но Корчемкин уверен, что часть расходов российский газовый гигант переложит на потребителей внутри страны, что повысит цены на газ внутри России.

Тем самым, сделал вывод директор East European Gas Analysis, не останется средств на развитие национальной газотранспортной системы в регионах, которые по-прежнему активно используют уголь, например, в Красноярске, где, как считается, по этой причине резко ухудшилась экологическая ситуация.

Плюсы проекта "Северный поток-2"

К плюсам будущего газопровода Михаил Корчемкин отнес появление дополнительной трубы, которая улучшит "техническую безопасность" поставок в Германию. Пользу из проекта в любом случае извлекут немецкие операторы трубопровода, так как по условиям контракта они получат свою комиссию вне зависимости от того, идет ли газ по "Северному потоку-2" или нет.

Корчемкин также отметил, что данный энергопроект крайне выгоден для европейских партнеров "Газпрома" по Nord Stream 2 — они, по его словам, могут выйти из соглашения в любой момент и мало чем рискуют. С российской стороны в выигрыше окажутся только компании-подрядчики "Газпрома", принадлежащие близким президенту РФ Владимиру Путину бизнесменам Аркадию Ротенбергу и Геннадию Тимченко, уверен директор East European Gas Analysis.

Минусы "Северного потока-2"

Тезис о том, что новый газопровод диверсифицирует поставки "голубого топлива" в Европу, Михаил Корчемкин считает неверным. "Газпром" объявил о намерении отказаться от газового транзита через Украину, так что речь идет только об изменении маршрута поставок и концентрации их по дну Балтийского моря, заметил Корчемкин. Также среди минусов, помимо высокой цены, он назвал усиление зависимости поставок газа в Европу от двусторонних отношений между Москвой и Берлином. Нет сомнений, что Россия воспользуется газовым краном, потому что "газовый кран работает лучше, чем арбитраж", полагает Корчемкин.

Он считает необходимым уточнить и представление о "дешевом трубопроводном российском газе". Особенность поставок через "Северный поток-2", по его словам, заключается в том, что газ по нему будет поступать равномерно в течение года. Но в Германии газ все чаще используется как резерв по отношению к возобновляемым источникам энергии, чтобы, например, компенсировать выработку электроэнергии в безветренные дни.

Однако реагировать на рост потребностей в газе в пиковые моменты "Северный поток-2", в отличие от некоторых других газопроводов, не сможет, утверждает Корчемкин, следовательно, придется докупать газ на спотовом рынке по более высоким ценам или же хранить дополнительные объемы газа с лета. То и другое — дополнительные расходы для европейских потребителей, которые не учитываются в конечной цене российского газа, заметил директор East European Gas Analysis.

В целом необходимости в "Северном потоке-2" Михаил Корчемкин не видит: имеющиеся мощности позволяют, по его расчетам, и без новой трубы поставлять в Германию до 133 миллиардов кубометров газа, в то время как в 2017 году Россия экспортировала менее 54 миллиардов. Спрос в ближайшее время не будет показывать сильной динамики, уверен Корчемкин, поэтому он считает проект не коммерческим, а политическим.

Экологические проблемы: Кургальский заказник

"Опасным" назвала "Северный поток-2" российский эколог-активист Евгения Чирикова, которая покинула Россию и работает в Эстонии. Она уверена в том, что реализация проекта негативно скажется на ситуации в Кургальском заказнике в Ленинградской области, через который должен пройти трубопровод. Чтобы пустить его через природоохранную зону, власти, по ее словам, меняют законодательство. Работы по прокладке трубы, по сведениям Чириковой, ведутся с лета 2017 года без официального разрешения.

В результате под угрозой оказались редкие птицы и животные, утверждает эколог. Чирикова обвинила в бездействии власти ФРГ, которые, по ее мнению, не обращают должного внимания на то, что на территории Кургальского заказника нарушаются не только российские законы, но и международные конвенции о защите окружающей среды.

Геополитические последствия

Участники встречи обсудили и геополитические последствия строительства "Северного потока-2". Михаил Корчемкин напомнил, что от нового газопровода пострадает один из членов Евросоюза, Словакия. По его выражению, новый газопровод "убьет транзит газа через Словакию", что противоречит одной из директив ЕС, согласно которой новые энергетические проекты не должны лишать основ существования прежние.

Бывший координатор эстонских спецслужб, дипломат и член парламента Эстонии Ээрик-Нийльс Кросс заметил на встрече, что у Евросоюза мало рычагов влияния на ход реализации проекта, и поэтому он мало сомневается в том, что Москва и Берлин сумеют, как он выразился, "продавить" проект. В этой связи Кросс предлагает всерьез рассматривать сценарий, при котором "россияне отрежут украинцев от транзита газа". Он, однако, считает важным видеть и возможные позитивные стороны такого развития событий: "Это может уменьшить коррупцию в Украине, так что, может, не так все будет плохо".