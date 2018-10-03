В Таллинне начали закрываться кафе — работать некому

„О нехватке рабочей силы говорят, что работодатель не хочет платить зарплату. На это отвечу: дайте мне хоть одного человека, с кем смогу в принципе поговорить о работе и о зарплате. Даже на собеседование никого не найти”, — сказала бывшая собственница кафе на Теллискиви, 15 Ану Халль, которое теперь закрыто. Ранее в прессе писалось и говорилось о закрытии место общепита в Вильянди и Лауласмаа — теперь же проблема дошла до столичных кафе.

Это кафе в Каламая Халль купила в августе прошлого года — хотела поддержать социальное предпринимательство, чтобы люди со сниженной трудоспособностью могли бы работать в сфере обслуживания. Кафе закрыли, так как помимо сотрудников со сниженной трудоспособностью было необходимо нанимать и иной персонал — профессиональный и способный помогать в случае надобности. ”В ресторане еда с кухни должна приноситься быстро, и меню должно быть продумано. В один момент у нас просто не стало повара. Также было не найти и обслуживающий персонал. Да, люди с особыми потребностями вполне могут очень хорошо справляться рядом с другим человеком, но для полностью самостоятельной работы необходим управляющий”, — объяснила ситуацию Халль.