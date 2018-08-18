18.08.2018, 18:50

В Таллинне и Вильнюсе дизтопливо подорожало, в Риге — подешевело

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rus.delfi.ee
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Tankla
TanklaFoto: Anni Õnneleid

В Вильнюсе и Таллинне цены на дизельное топливо на минувшей рабочей неделе повысились, в Риге — понизились, свидетельствуют данные агентства ЛЕТА, передает Delfi.lv.

Самый дорогой бензин 95-й марки на этой неделе был в Таллинне, далее следуют Рига и Вильнюс. Самая высокая цена на дизтопливо тоже была в Таллине, самая низкая — в Вильнюсе.

В Риге после длившегося несколько недель периода стабильности цены на горючее снизились, в том числе 95-й бензин на АЗС Circle K подешевел на 1,7% — до 1,309 евро за литр, дизтопливо — на 2,6%, до 1,229 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 1,7% — до 1,22 евро за литр, дизельное топливо — на 0,4%, до 1,124 евро за литр.

В Таллинне на АЗС Circle K литр бензина 95-й марки, как и в прошлую пятницу, стоил 1,379 евро, дизтопливо подорожало на 0,8% — до 1,339 евро.

Цена автогаза в Риге и Вильнюсе на этой неделе повысилась на 1,8% — соответственно до 0,545 евро и 0,552 евро за литр, в Таллине — понизилась на 3,1%, до 0,629 евро за литр.

Tallinn Hockey weekend
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