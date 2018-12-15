15.12.2018, 17:50
В Таллинне и Риге цены на топливо за неделю упали, в Вильнюсе не изменились
В Таллинне и Риге на минувшей рабочей неделе цены на топливо снизились, в Вильнюсе не изменились. Между тем самый дорогой бензин 95-й марки был в Таллинне, а самый дешевый — в Вильнюсе, пишет rus.err.
В Таллинне бензин 95-й марки на АЗС Circle K подешевел на 0,8% до 1,289 евро за литр,дизельное топливо подешевело на 0,7% до 1,339 евро.
В Риге бензин и дизельное топливо на Circle K подешевели на 0,8% до 1,229 за литр.
В Вильнюсе цены на топливо на этой неделе были стабильны — бензин 95-й марки и дизельное топливо стоили 1,094 евро за литр.