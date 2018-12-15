В Таллинне и Риге цены на топливо за неделю упали, в Вильнюсе не изменились

В Таллинне бензин 95-й марки на АЗС Circle K подешевел на 0,8% до 1,289 евро за литр,дизельное топливо подешевело на 0,7% до 1,339 евро.

В Риге бензин и дизельное топливо на Circle K подешевели на 0,8% до 1,229 за литр.

В Вильнюсе цены на топливо на этой неделе были стабильны — бензин 95-й марки и дизельное топливо стоили 1,094 евро за литр.