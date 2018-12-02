В Таллинне и Риге цены на горючее снижаются, в Вильнюсе растут

В Таллинне на АЗС Circle K цена 95-го бензина снизилась на 4,2% — до 1,264 евро за литр, дизельное топливо подешевело на 1,8% — до 1,334 евро за литр. Хотя цены на бензин в Таллинне снижаются уже шестую, а на дизтопливо — восьмую неделю подряд, топливо в эстонской столице остается самым дорогим в Балтии.

На АЗС Circle K в Риге цены 95-го бензина и дизельного топлива снизились соответственно на 1,6% и 0,8% — до 1,259 евро за литр. Бензин в Риге дешевеет пятую, дизтопливо — четвертую неделю подряд.

В Вильнюсе бензин 95-й марки и дизельное топливо подорожали на 1,9% — до 1,166 евро за литр. Горючее в столице Литвы дорожает третью неделю подряд.

Цены автогаза на этой неделе в Таллинне и Риге не изменились и составили соответственно 0,629 и 0,605 евро за литр, в Вильнюсе автогаз подешевел на 3,7% — до 0,523 евро за литр.