В Таллинне европейские организации бросили вызов проблеме цифрового здравоохранения

Сегодня, 17 октября, в Таллинне на конференции высокого уровня была опубликовала совместная декларация организаций, работающих в области э-здоровья, значится в пресс-релизе.

Основная цель декларации — ускорить внедрение цифровых технологий в здравоохранение. Декларация, объединяющая предложения более 100 европейских организаций, призывает предпринять конкретные шаги для развития электронного здравоохранения в Европе. Все заинтересованные в тематике будущего электронного здоровья могут присоединиться к данной декларации.

”Государства Европейского союза добились прогресса как в развитии инфо-систем здоровья, так и в использовании цифровых рецептов. Но этого не достаточно для того, чтобы справиться с растущими ожиданиями людей и извлечь пользу от использования инноваций и в сфере здравоохранения — сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский, — Декларация является прекрасным примером того, каким образом различные заинтересованные группы готовы работать вместе во имя единой цели. Страны играют решающую роль в создании условий для развития электронных услуг, но, чтобы произошли изменения, нам нужен вклад всех заинтересованных сторон в секторе здравоохранения, сотрудничество частного и государственного секторов”.

Выступивший в Таллинне на конференции, посвященной теме э-здоровья, Европейский комиссар по охране здоровья и безопасности пищевых продуктов Витенис Андрюкайтис также выступил за ускорение развития систем э-здоровья в Европе. ”Мне очень нравится, что Эстония выбрала в качестве одного из приоритетов поддержку сотрудничества стран ЕС для развития цифрового здоровья в Европе. На неформальной встрече министров здоровья в июле министры выразили готовность предпринять более амбициозные шаги, чем прежде, а также улучшить сотрудничество в области защиты данных и развития кибер-безопасности, а также для обмена новыми решениями программного обеспечения, — сказал Андрюкайтис, — Похоже, что, наконец-то, наступил тот момент, когда следует объединить силы. Правительства, врачи, предприниматели и ученые, и, прежде всего, пациенты — давайте действовать вместе, чтобы сделать э-здоровье реальностью в Европе”.

Руководитель кластера технологий здравоохранения Европы Брайан О’Коннор подчеркнул важность сотрудничества в области цифрового здравоохранения. ”Это манифест, в котором кратко излагаются основные существующие проблемные места с внедрением цифровых технологий в области здравоохранения и описываются инициативы по более эффективному использованию возможностей в области здравоохранения. Чтобы получить полную картину, мы объединили предложения от граждан и пациентов, политиков, врачей, работающих в области здравоохранения руководителей, ученых, предприятий, старт-апов, страховых фирм, инвесторов и других групп. Декларация получила много отзывов”.

Созванная председательствующей в Совете Европейского союза Эстонией и Европейским кластером технологий здравоохранения ECHAlliance Ассамблея по цифровому сотрудничеству в области здравоохранения объединила в декларации предложения более 100 европейских организаций по развитию э-здоровья в Европе.

В декларации описаны такие препятствующие развитию э-здоровья проблемные места, как отсутствие доверия к электронным услугам в Европе, отсутствие функциональной совместимости информационных систем, отсутствие четкой правовой базы, недостаточная подготовка медицинских работников, управление изменениями в области здравоохранения и предложения по их решению.

В документе подчеркивается необходимость развития единой инфраструктуры обмена данными, повышение осведомленности об использовании решений в области электронного здравоохранения и применение законопроекта о защите данных ЕС таким образом, чтобы он не создавал ненужных препятствий для свободного потока данных между странами-членами.

Декларация и обсуждения на конференции поддерживают итоговые решения Совета Европейского союза, которые должны быть приняты на декабрьском совете министров здравоохранения.

Конференция высокого уровня по электронному здравоохранению: ”Здоровье в цифровом обществе. Цифровая эпоха в нашем медицинском обслуживании” проходит в Таллинне с 16-го по 18-е октября.