03.07.2018, 21:11

В Swedbank при бесконтактных платежах невозможно самостоятельно установить лимит. Почему?

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rus.delfi.ee
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Swedbank
фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

В Swedbank нет возможности самостоятельно установить дневной лимит при оплате картой с бесконтактным чипом. Поэтому в случае кражи пользователи таких карт должны действовать как можно быстрее, пишет Kasulik.

”Да, это соответствует действительности: в Swedbank невозможно самостоятельно установить дневной лимит при бесконтактных платежах”, — подтвердила пресс-секретарь Swedbank Маре Уус. ”Мы заметили, что клиенты ждали увеличения лимита при бесконтактных платежах, и с осени прошлого года их количество значительно выросло. В то же время, случаи злоупотребления по-прежнему крайне редки”, — добавила она.

Лимит в 25 евро не зависит от карты — он таков по всему рынку данной услуги и введен в терминалы оплаты картой.

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