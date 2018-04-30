30.04.2018, 12:41

В связи с забастовкой сотрудников LOT под угрозой срыва рейсы Варшава-Таллинн

авиапассажиры вправе получить компенсацию
rus.delfi.ee
EST
Lennukid maandumas külgtuules Tallinna
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

В результате конфликта правления польской авиакомпании LOT и профсоюзов завтра, 1 мая сотни рейсов могут быть аннулированы или вылететь с опозданием. Согласно решению Суда Европейского союза, вынесенному в середине апреля, если забастовка продлится до 2 и 3 мая, то тысячи авиапассажиров вправе получить компенсацию морального ущерба, достигающую 600 евро.

Перебои, вызванные забастовкой, повлияют практически на все рейсы авиакомпании LOT, которые вылетают из родного аэропорта польской авиалинии — международного аэропорта имени Фредерика Шопена в Варшаве. Согласно всем предположениям, будет нарушено именно местное сообщение, то есть авиасообщение с Балтийскими странами. В связи с забастовкой под угрозой срыва находятся рейсы между Варшавой и столицами стран Балтии, в том числе и Таллинном. Это значит, что если пассажирам предстоит пересадка в Варшаве, то под угрозой будет и своевременное прибытие в место назначения.

Поскольку речь идет о запланированной забастовке, то согласно регламенту (ЕС) № 261 Европейского парламента и Совета, авиакомпания LOT Polish Airlines не обязана выплачивать пассажирам компенсации за рейсы, запланированные на 1 мая. Однако по словам экспертов, занимающихся востребований компенсаций за задержанные или аннулированные рейсы, несмотря на это авиакомпания обязана всесторонне поддержать пассажиров, рейсы которых были отменены.

”Несмотря на то, что пассажиры пока еще не могут требовать компенсаций морального ущерба за рейсы, аннулированные в связи с забастовками, пассажиры должны быть осведомлены о своих правах. Если рейс задерживается на два часа, то каждому пассажиру должно быть обеспечено питание и напитки, доступ к интернету и возможность позвонить. Если же вылет рейса откладывается на следующие сутки, то авиаперевозчик обязан разместить пассажиров на ночлег”, — пояснил Мариус Стонкус, представитель компании Skycop, занимающейся востребованием компенсаций с авиакомпаний.

Две недели назад Суд Европейского союза принял решение, обязующее выплачивать авиапассажирам компенсации в размере до 600 евро в случае, если рейсы были задержаны или отменены в связи со стихийной, или ”дикой” забастовкой лётного экипажа.

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”На данный момент профсоюзы авиакомпании LOT запланировали забастовку на 1 мая, но если забастовка продолжится, то каждый последующий день будет считаться стихийной забастовкой. В этом случае аннулированные и задержанные рейсы повлекут для польского авиаперевозчика расходы в виде многомиллионных компенсаций”, — сказал Стонкус. ”В зависимости от дальности перелёта, который был отменен или задержан, пассажиры вправе получить от авиакомпании компенсацию морального ущерба в размере от 250 до 600 евро”, — добавил он.

Компенсации, выплачиваемые пассажирам за задержку, аннулирование рейса или его перебронирование, установлены регламентом (ЕС) № 261 Европейского парламента и Совета, утвержденного в ЕС в 2004 году. Согласно регламенту, на компенсацию морального ущерба имеют право все пассажиры, которым сообщили о задержке их рейса более чем на 3 часа менее чем за 14 дней до вылета, или если они не смогли совершить посадку на самолет по причине перебронирования.

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