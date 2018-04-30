В связи с забастовкой сотрудников LOT под угрозой срыва рейсы Варшава-Таллинн

В результате конфликта правления польской авиакомпании LOT и профсоюзов завтра, 1 мая сотни рейсов могут быть аннулированы или вылететь с опозданием. Согласно решению Суда Европейского союза, вынесенному в середине апреля, если забастовка продлится до 2 и 3 мая, то тысячи авиапассажиров вправе получить компенсацию морального ущерба, достигающую 600 евро.
Перебои, вызванные забастовкой, повлияют практически на все рейсы авиакомпании LOT, которые вылетают из родного аэропорта польской авиалинии — международного аэропорта имени Фредерика Шопена в Варшаве. Согласно всем предположениям, будет нарушено именно местное сообщение, то есть авиасообщение с Балтийскими странами. В связи с забастовкой под угрозой срыва находятся рейсы между Варшавой и столицами стран Балтии, в том числе и Таллинном. Это значит, что если пассажирам предстоит пересадка в Варшаве, то под угрозой будет и своевременное прибытие в место назначения.
Поскольку речь идет о запланированной забастовке, то согласно регламенту (ЕС) № 261 Европейского парламента и Совета, авиакомпания LOT Polish Airlines не обязана выплачивать пассажирам компенсации за рейсы, запланированные на 1 мая. Однако по словам экспертов, занимающихся востребований компенсаций за задержанные или аннулированные рейсы, несмотря на это авиакомпания обязана всесторонне поддержать пассажиров, рейсы которых были отменены.