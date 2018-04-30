В связи с забастовкой сотрудников LOT под угрозой срыва рейсы Варшава-Таллинн

”Несмотря на то, что пассажиры пока еще не могут требовать компенсаций морального ущерба за рейсы, аннулированные в связи с забастовками, пассажиры должны быть осведомлены о своих правах. Если рейс задерживается на два часа, то каждому пассажиру должно быть обеспечено питание и напитки, доступ к интернету и возможность позвонить. Если же вылет рейса откладывается на следующие сутки, то авиаперевозчик обязан разместить пассажиров на ночлег”, — пояснил Мариус Стонкус, представитель компании Skycop, занимающейся востребованием компенсаций с авиакомпаний.

Две недели назад Суд Европейского союза принял решение, обязующее выплачивать авиапассажирам компенсации в размере до 600 евро в случае, если рейсы были задержаны или отменены в связи со стихийной, или ”дикой” забастовкой лётного экипажа.

”На данный момент профсоюзы авиакомпании LOT запланировали забастовку на 1 мая, но если забастовка продолжится, то каждый последующий день будет считаться стихийной забастовкой. В этом случае аннулированные и задержанные рейсы повлекут для польского авиаперевозчика расходы в виде многомиллионных компенсаций”, — сказал Стонкус. ”В зависимости от дальности перелёта, который был отменен или задержан, пассажиры вправе получить от авиакомпании компенсацию морального ущерба в размере от 250 до 600 евро”, — добавил он.

Компенсации, выплачиваемые пассажирам за задержку, аннулирование рейса или его перебронирование, установлены регламентом (ЕС) № 261 Европейского парламента и Совета, утвержденного в ЕС в 2004 году. Согласно регламенту, на компенсацию морального ущерба имеют право все пассажиры, которым сообщили о задержке их рейса более чем на 3 часа менее чем за 14 дней до вылета, или если они не смогли совершить посадку на самолет по причине перебронирования.